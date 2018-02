Aicina jauniešu centrs “Bāze”

Jauniešu centra “Bāze” vadītāja Valērija Olekša informē, ka februārī “Bāzē” jauniešiem un bērniem notiek dažādas aktivitātes. Otrdienās pulksten 18.30 uz mūsdienu deju nodarbību tiek aicināti jaunieši no 14 gadiem, bet trešdienās pulksten 17.30 – bērni no 6 gadu vecuma. Trešdienās pulksten 18.30 darbojas Franču klubiņš kopā ar brīvprātīgo Lou, bet ceturtdienās pulksten 18.30 – Portugāļu klubiņš kopā ar Marco. Uz klubiņiem var doties bez vecuma ierobežojuma. Piektdienās pulksten 18.00 tiek rīkoti filmu un spēļu vakari. Sestdienās pulksten 14.00 “Bāzē” notiek improvizācijas teātra treniņi, uz kuriem aicināti jaunieši no 14 gadu vecuma.