Aprīlī reģistrē 9 jaundzimušos

Gulbene ◆ Šā gada četros mēnešos Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 46 jaundzimušie, no tiem aprīlī - 6 zēni un 3 meitenes. Puisīšiem doti vārdi Ričards, Valters, Matīss, Dāvids, Oto, Artūrs. Meitenītēm vecāki izvēlējušies vārdus Amanda, Amēlija, Emīlija. Gada pirmajos četros mēnešos miruši 102 cilvēki, no tiem aprīlī aizsaulē devās – 33. Mirusi 21 sieviete vecumā no 50 līdz 98 gadiem, un miruši 12 vīrieši vecumā no 45 līdz 79 gadiem. Visvairāk miruši Gulbenes pilsētas, kā arī Beļavas, Rankas un Lizuma pagasta iedzīvotāji. Četros mēnešos notikušas 9 laulību reģistrācijas. Aprīlī 3 pāri ir reģistrējuši laulību. Par to informē Gulbenes novada dome.