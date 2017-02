Senlietas krājat vai no tām atbrīvojaties?

Anna no Gulbenes ◆ Man patīk senas lietas. Tās glabāju kā relikvijas no iepriekšējām paaudzēm.

Deivina no Litenes ◆ Senas lietas es mājās neglabāju. Man tas nepatīk. Labāk izvēlos visu jaunu.

Māra no Gulbenes ◆ Nekrāju. Tikai par piemiņu no vecākiem glabāju kādu senlietu. Arī mazbērnu dāvanas saglabāju.

Solvita no Gulbenes ◆ Senlietas mājās nekrāju, cenšos no tām atbrīvoties, dodot priekšroku visam jaunajam.