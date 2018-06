Būs ierobežota satiksme

Gulbene ◆ “Dzirkstele” jau rakstīja, ka sestdien, 16.jūnijā, no pulksten 9.00 līdz 13.00 Gulbenes centrālajā skvērā notiks tradicionālais Zaļais tirdziņš. Sakarā ar lielo stādu audzētāju pieteikumu skaitu no pulksten 6.00 līdz 14.00 būs slēgta satiksme Ozolu ielas posmā no O.Kalpaka ielas līdz Rīgas ielai. Organizatori atvainojas par sagādātajām neērtībām un piebilst, ka Zaļā tirdziņa laikā centrālajā skvērā būs arī atrakcijas bērniem.