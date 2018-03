Būs praktiskās ugunsdzēsības apmācības

Gulbene ◆ Pie veikala “Supernetto” sestdien, 24.martā, no pulksten 12.00 līdz 15.00 norisināsies bezmaksas ugunsdzēsības apmācības iedzīvotājiem. “Apmācības vadīs uzņēmuma “FN Serviss” eksperti, un tās ir daļa no iniciatīvas “Mājokļa Drošības Mēnesis 2018” aktivitātēm reģionos. Praktiskās ugunsdzēsības nodarbības laikā ikvienam būs iespēja uzzināt būtiskāko informāciju par ugunsdrošību dzīvojamajās ēkās, iegūt informatīvo ugunsdzēsības materiālu savam mājoklim, kā arī izmēģināt uguns dzēšanu ar ugunsdzēsības aparātu,” informē iniciatīvas pārstāve Gita Deniškāne. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistika liecina, ka 2017.gadā Latvijā tika reģistrēti 8714 ugunsgrēki, no kuriem 2587 tika dzēsti dzīvojamajās mājās.