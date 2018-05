Diennakti no torņa vēros putnus

Beļavas pagasta Kārtenes skatu tornī 12. un 13.maijā notiks pasākums, kad ikviens aicināts no torņa vērot putnus. To varētu nosaukt par Kārtenes torņa izaicinājumu. “Putnu vērošana plānota 24 stundas. Mērķis ir novērot pēc iespējas vairāk putnu sugu no skatu torņa. Ikviens interesents aicināts apmeklēt skatu torni, lai pavērotu apkārtnes putnus. Šajās 24 stundās jebkuram ekskursantam būs iespēja vērot putnus zinošu putnu pazinēju kompānijā!” saka ornitologs Elvijs Kantāns. Putnu vērošana sāksies 12.maijā pulksten 12.00 un turpināsies līdz 13.maija pulksten 12.00. Vairāk informācijas var uzzināt, rakstot uz e-pastu “litenesputni@inbox.lv” vai zvanot pa tālruni 26264611. 20 metrus augstais Kārtenes skatu tornis atrodas starp Kārtenes pilskalnu un Pinteļu (Lisas) ezeru.