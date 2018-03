Grafiti latvju zīmju takā

Pirms sešiem gadiem maijā Gulbenē tūrisma sezona sākās, Spārītes parkā atklājot latvju zīmju vēstījumu taku. Pastaigu cienītājus un tūristus tā priecē joprojām, tomēr laikazobs un cilvēku attieksme ir ieviesusi savas korekcijas. Lūk, arī šādi apzīmēts viens no parka soliņiem. Jaunieši to iedēvējuši par “mīlestības soliņu”, taču patiesībā tā ir demolēšana un nesaderība ar takas izveides ideju.

Latvju zīmju vēstījumu taka sastāv no 18 latvju zīmēm, kas izvietotas ap Svēto ezeru. Zīmes un soliņi, kā arī tiltiņi ir darināti no ozolkoka. Zīmju takas izveidē piedalījās medicīnas doktore, konsultante Inta Paeglīte. Savukārt par māksliniecisko noformējumu rūpējās mākslinieks Ivars Vecāns.