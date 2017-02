Gulbenē laternas iededz vēlāk

Pirmdienas vakarā, beidzoties darbdienai, “Dzirksteles” redakcijā atskanēja satrauktu iedzīvotāju zvani ar jautājumu: “Kāpēc Gulbenē nedeg laternas?” Kāds zvanītājs teica: “Cilvēki iet mājās no darba. Bērni iet pa ielu. Automašīnas brauc. Melns kā peklē, neko nevar redzēt!”

Gulbenes pilsētas pārvaldes komunālās saimniecības nodaļas vadītājs Jānis Krastiņš informē, ka jau kopš piektdienas, 17.februāra, Gulbenē ielu apgaismojums tiek ieslēgts pulksten 18.00 - pusstundu vēlāk nekā līdz šim. Iespējams, pirmdienas vakarā brīdis pirms laternu ieslēgšanas bija tumšāks nekā iepriekšējos vakaros. J.Krastiņš to skaidro ar sniega trūkumu un to, ka visa diena bija apmākusies.