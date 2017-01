Gulbenes novadā - visvairāk Ilvitu

Gulbenes novads ◆ Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde katru nedēļu apkopo Iedzīvotāju reģistra statistikas datus. Šonedēļ vārdadienu 4.janvārī svinēs Ilvitas. Latvijā ir četrdesmit piecas Ilvitas, no kurām desmit dzīvo Rīgā. No novadiem visvairāk Ilvitu ir Gulbenes novadā – piecas. No kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi Latvijā ir Gatis (4910) un Ilva (937). Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā “www.pmlp.gov.lv” ir pieejama Personvārdu datubāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.