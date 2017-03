Gūst darba traumu

Gulbene ◆ Pirmdien, 27.februārī, ātrās palīdzības mediķi saukti palīgā uz kādu ražotni Gulbenes novadā, kur 30 gadus vecs darbinieks bija guvis kreisās rokas traumu. Roka bija ierauta konveijerā. Traumēts tika pirksts, kuram radīta griezta brūce. “Mediķi sniedza pacientam pirmo palīdzību, taču no nogādāšanas slimnīcā viņš atteicās. Kāpēc notika negadījums, kādi apstākļi to veicināja, kāpēc netika ievērota darba drošība, to lai skaidro darba devējs! Šis ir gadījums, kas lieku reizi atgādina, cik ļoti ir jāuzmanās un jāievēro darba drošība, strādājot pie konveijera,” “Dzirkstelei” saka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālā centra vadītāja vietniece Sniedze Bračka.