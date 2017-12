Cīnīties vajadzēja agrāk!Tagad to ko atņem vānei un zeitmanim ir karikatūra!

Diāna

Tas, ka Gulbenē nav, bet Balvos ir neatliekamās palīdzības slimnīca, savulaik notika ar pašvaldību atbalstu. Arī Gulbenes novada pašvaldības atbalstu. Toreiz domi vadīja Sandra Daudziņa. Taču par to tagad nav runa. Runa ir par to, ka mums Rīgas kungi grib atņemt (slēgt) infekciju nodaļu Gulbenē, dienas stacionāru Gulbenē, aprūpes nodaļu Gulbenē, traumpunktu Gulbenē. Tas būtu zaudējums. Liels zaudējums. To nevajadzētu pieļaut!

pirms dienas, 2017.12.22 12:11