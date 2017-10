Iespējams, līgosim ar “Tobāgo”

Druviena ◆ Vasarā Druvienas Silmaču estrādē, iespējams, līgosim kopā ar tautā iemīļotās izrādes “Tobāgo” aktieriem un vērtēsim viņu spēli. Par to informē Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika. Par to šobrīd notiekot sarunas. Tātad netiktu spēlēta Druvienai piederīgā Rūdolfa Blaumaņa komēdija “Skroderdienas Silmačos”, bet gan Māras Zālītes un Ulda Marhilēviča traģikomiskā dziesmu spēle “Tobāgo”, kas arī jau ir kļuvusi tautā iemīļota. Šovasar profesionālo aktieru grupa ceļoja pa Latviju ar šīs izrādes ainām un kādā no lomām bija iejutusies arī novadniece, Dailes teātra aktrise Aija Dzērve.