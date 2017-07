Lemj par pašvaldības dzīvokļiem

Gulbene ◆ Novadā domes dzīvokļu jautājumu risināšanas rindas reģistrā ir iekļauti 183 cilvēki. Par to liecina jaunākā, precizētā informācija, kas tika apstiprināta 29.jūnija domes sēdē. No jauna dzīvokļu rindā tika reģistrēti 4 cilvēki, bet diviem tika atteikts. Dzīvoklis tika izīrēts 3 personām. Dzīvokļa īres līgums tika pagarināts 48 personām, bet 1 gadījumā – atteikums. Dzīvokļa īres līgums tika pārformēts 1 gadījumā. 1 persona tika izslēgta no dzīvokļu rindas reģistra sakarā ar to, ka deklarētā dzīvesvieta atrodas citā novadā. Izskatot 5 iesniegumus, tika nolemts dzīvokļa remonta izdevumus ieskaitīt īres maksā par pašvaldības dzīvokli.