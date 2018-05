Katram no mums ir savs Muzeju nakts stāsts. Man arī ir savs, lai gan to varētu saukt arī par Muzeju nakts lāstu, jo pirms daudziem gadiem, kad sākās šī tradīcija un es sparīgi gatavojos to apmeklēt, notika neparedzamais – saplīsa......

(Rakstā ir 2056 simboli...)