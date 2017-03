Neaizmirsti pagriezt pulksteņa rādītājus!

Latvija ◆ 26.martā Latvijā un daudzviet citur pasaulē notiks pāreja uz vasaras laiku, kad pulksteņa rādītāji jāpagriež vienu stundu uz priekšu. Par to informē Ekonomikas ministrija. Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiks svētdien, 26.martā, pulksten 3.00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu. Pāreja atpakaļ no vasaras laika atkal notiks 2017.gada 29.oktobrī. Latvijā vasaras laiks pirmo reizi tika ieviests 1981.gadā. Kopš 1997.gada vasaras laiks ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai.