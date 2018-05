No eksāmeniem atbrīvoti 37 audzēkņi

Gulbene ◆ Tāpat kā citos mācību gados arī šajā ir skolēni, kuri atbrīvoti no eksāmenu kārtošanas. Kārtību, kādā skolēni var tikt atbrīvoti no valsts pārbaudes darbu kārtošanas, nosaka Ministru kabineta noteikumi. Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane “Dzirksteli” informē, ka Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu 12.klasēs atbrīvoti no eksāmeniem ir 16, bet eksāmenus kārtos 108 audzēkņi, savukārt 9.klasēs atbrīvots ir 21, bet kārtos eksāmenus 163 audzēkņi.