Novadā – deviņas Mētras

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Diāna (8501), savukārt no vīriešu vārdiem – Adrians (2331). Vēl vārdadienu nākamnedēļ svinēs arī 88 Mētras, no kurām ārpus Rīgas un Rīgas rajona visvairāk šā vārda īpašnieču ir Gulbenes novadā, kur reģistrētas 9 Mētras. PMLP mājaslapā “www.pmlp.gov.lv” ir pieejama personvārdu datubāze, kurā ikviens var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.