Novada iedzīvotāji vēlas stādīt kokus

Gulbene ◆ Iedzīvotāji ir izteikuši priekšlikumu, ka par godu Latvijas simtgadei vēlētos stādīt kokus. Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane “Dzirkstelei” stāsta, ka šajā sakarā Gulbenes novada domes speciālisti sadarbībā ar pilsētas un pagastu pārvalžu vadītājiem apzinās tās vietas novadā, kur to varētu darīt. Tā nav masveida akcija, bet, ja iedzīvotājs izteiks vēlmi iestādīt koku, tad no pašvaldības puses būs sagatavots piedāvājums ar iespējamajām vietām, kur šo koku varētu stādīt. G.Kalmane piebilst, ka Gulbenes novads ir bagāts ar dižkokiem un ir plānots tos apzināt. Šobrīd ir informācija par 75 dižkokiem, taču realitātē to ir vairāk.