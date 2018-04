Rada traucējumus

Gulbenes novads ◆ 21.aprīlī, kad plosījās pamatīgs vējš, būtiski elektrotīkla bojājumi novadā netika izraisīti, taču dienas laikā tika reģistrēti trīs vidējā sprieguma 20 kilovoltu un trīs zemsprieguma 0,4 kilovatu elektrolīniju bojājumi. Tos izraisīja gaisvadu elektrolīnijas vados iegāztie koki, kas pārrāvuši vadus. Par to informē AS “Sadales tīkls” preses sekretāre Tatjana Smirnova. Atsevišķos gadījumos, lai atjaunotu klientiem elektroapgādi, tika veikta drošinātāju nomaiņa transformatoru apakšstacijās. Kopumā novadā elektroapgādes traucējumi sestdien bija 290 AS “Sadales tīkls” klientiem.