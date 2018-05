Viena no spilgtākajām latviešu literatūras pārstāvēm ir rakstniece Gundega Repše, kura nekad nav kautrējusies izteikt savu viedokli, it sevišķi, ja tas saistīts ar Latviju. To, ka viņa ir māksliniece, var gan sajust, gan redzēt vizuāli.......

(Rakstā ir 6871 simboli...)