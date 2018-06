Reģistrē 16 jaundzimušos

Gulbene ◆ Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā maijā reģistrēti 16 jaundzimušie – 10 zēni un 6 meitenes. Zēni nosaukti šādos vārdos: Daniels, Eduards, Adrians, Roberts, Olivers, Kaspars, Miķelis, Henrijs, Gatis, Jurģis. Meitenēm doti vārdi: Freija, Evelīna, Annika, Alise Elizabete, Marta Marija, Adrija. Maijā reģistrēti 29 aizsaulē aizgājuši iedzīvotāji. Miruši 9 vīrieši vecumā no 35 līdz 87 gadiem un 20 sievietes vecumā no 52 līdz 97 gadiem. Savukārt no 8 laulībām maijā 5 svinīgi reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā, 1 – svinīgi brīvā dabā Rankas muižā, 2 gadījumos - lietišķi darba telpās. Laulībā stājušās personas vecumā no 22 līdz 74 gadiem. Par to informē Gulbenes novada pašvaldība.