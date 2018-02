Kika

Vēlētāji balsoja par ZS, nevis G. Pūcīti. Visus šitos, kas partiju izmanto kā skrejceliņu, no kura nolec, kā tiek ievēlēti (gan pašvaldībās, gan Saeimā), vajadzētu izslēgt no deputātiem un viņu vietā ņemt nākamo no partijas. Citādi kaut kā divkosīgi sanāk- pirms vēlēšanām uzskati un vērtības sakrita, pēc tam (ak vai!) vairs nē, bet deputāta vietiņā siiiilti...

pirms stundas, 2018.02.09 11:19