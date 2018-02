Sīvas cīņas šahā

Sestdien, 10.februārī, Gulbenes sporta centrā notika Gulbenes novada atklātā čempionāta šahā pirmā kārta. Par to informē sacensību tiesnesis Jānis Ļoļāns. Šoreiz bija ieradušies arī spēcīgākie šahisti no Balvu un Alūksnes novadiem, tāpēc cīņas pie šaha galdiņiem bija ļoti sīvas un vismaz vienu zaudējumu piedzīvoja katrs dalībnieks. Pēc četru stundu spēkošanās par uzvarētāju šajā kārtā kļuva Balvu šahists Kaspars Circenis, iegūstot 12 punktus no 14. Divi šahisti - Mareks Smuška (Gulbene) un Dzintars Strodāns (Alūksne) - ieguva katrs pa 11 punktiem, un, lai noteiktu 2. un 3.vietas ieguvēju, bija jārēķina koeficients. Tas bija labāks pagājušā gada Gulbenes novada čempionam M.Smuškam, kuram 2.vieta, un Dz.Strodānam 3.vieta.