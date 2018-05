Brīvdienās atsevišķus autovadītājus pārsteidza tas, ka netālu no Gulbenes asfalts tika kaisīts ar smilti. Autovadītāji pat nofilmējuši sižetu un ievietojuši to sociālajos tīklos neizpratnē par to, kāpēc vasarā tiek kaisīti asfaltēti......

(Rakstā ir 2196 simboli...)