Vai apmeklējat kultūras pasākumus?

Ēvalds no Gulbenes ◆ Kad bija labāka veselība un biju jaunāks, es tos apmeklēju. Tagad neļauj veselība.

Ina no Šķieneriem ◆ Dažkārt aizeju uz kādu pasākumu. 14.februārī noskatījos jauno filmu “Svingeri”.

Arita no Rankas ◆ Jā. Pagasta tautas namā nupat jauno filmu skatījos. Aizbraucu arī uz Cēsu koncertzāli.

Jeļena no Gulbenes ◆ Jā. Bieži braucu uz pasākumiem Rīgā, Cēsīs un Rēzeknē.