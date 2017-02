Vai, domājot par nākotni, veidojat uzkrājumus?

Sarmīte no Kalnienas ◆ Nē, jo man nav no kā uzkrājumus veidot. Man ir bērni, paļaujos uz viņiem.

Marita no Gulbenes ◆ Nē. Nav no kā. Ja arī būtu, tāpat neveidotu. Man par to ir citi uzskati.

Iveta no Gulbenes ◆ Noteikti! Cenšos ko iekrāt. Bankām neuzticos.

Līga no Gulbenes ◆ Nē. Ko tad var ietaupīt, ja dārgs dzīvoklis, zāles vajadzīgas?