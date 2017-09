Vai jūs lasāt dzeju?

Gaida no Gulbenes ◆ Lasu. Man patīk gan vietējo autoru dzeja, gan arī ārzemju.

Modris no Stāķiem ◆ Ja ir laiks, tad lasu. Man patīk Veidenbauma dzeja, bet īpaši Ziedoņa dzeja. Jaunos autorus gan es nezinu.

Ilga no Gulbenes ◆ Ja godīgi, tad nesanāk - man ir trīs bērni. Pēdējo reizi dzeju lasīju skolas laikā, un atmiņā palicis Rainis.

Edīte no Daukstēm ◆ Agrāk lasīju, bet tagad nelasu. Patīk Ziedonis un no mūsējiem - Arvis Degums.