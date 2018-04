Varēs pilnveidot datorprasmes

Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs no 16. līdz 19.aprīlim piedāvā Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājiem bezmaksas mācību programmu “2.solis darbam ar datoru un internetu.” “Mācības būs noderīgas tiem, kuri ar datoru jau ir strādājuši un vēlas savas prasmes pilnveidot. Mācību programmas laikā apgūsim, kā lejupielādēt bildes no interneta datorā, papildināsim zināšanas par “Word” programmu, kā arī apskatīsim bilžu ielādi no telefona vai fotoaparāta datorā,” informē Reģionālā mācību centra vadītāja Rūta Bokta. Mācības notiks no pulksten 10.00 līdz 12.00, kopējais mācību ilgums - 8 stundas. Interesenti var pieteikties līdz 13.aprīlim pa tālruni 64474825, 22023043 vai e-pastu “ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv”. Vietu skaits ir ierobežots.