Vēl viena slima meža cūka

Gulbenes novads ◆ Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori pagājušajā nedēļā konstatējuši 18 no Āfrikas cūku mēra nobeigušās meža cūkas. Viena no tām atrasta Tirzas pagastā. Par to liecina dienesta mājaslapā publiskotā informācija. Kopumā šogad (no 1.janvāra līdz 15.septembrim) Gulbenes novadā konstatētas 18 no Āfrikas cūku mēra nobeigušās meža cūkas, visvairāk - 7 - Stradu pagastā. Meža cūku populācijā Āfrikas cūku mēris šogad konstatēts 999 meža cūkām 77 novadu 205 pagastos. Āfrikas cūku mēris Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim meža cūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas.