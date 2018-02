Vietnieks dosies atvaļinājumā

Gulbene ◆ Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Bogdans no 12. līdz 18.martam izmantos kārtējo atvaļinājumu. Deputāti to akceptēja ar balsojumu 22.februāra domes sēdē. Saistībā ar to M.Bogdanam tiks aprēķināta atvaļinājuma nauda, kas tiks izmaksāta nākamajā darba samaksas saņemšanas dienā.