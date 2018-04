3 veidi, kā pasargāt sevi no personīgo datu noplūdes

Pasaules un Latvijas medijos pašlaik ļoti aktuāls jautājums ir datu noplūde sociālo tīklu platformās. Tas rosinājis cilvēkus aizdomāties par savu personīgo datu drošību. Lai palīdzētu atrisināt neskaidrības par personīgās informācijas drošību, Samsung piedāvā 3 vienkāršus veidus, kā pasargāt savus datus.

Sociālo tīklu drošība

Lai aizsargātu un pārvaldītu savus datus sociālajos tīklos un nepieļautu privātas informācijas noplūdi, ieteicams kritiski izskatīt konfidencialitātes iestatījumus, kas visbiežāk ir pieejami konta iestatījumos vai privātuma iestatījumos. Īpaši vērīgiem jābūt ar tiem sociālajiem tīkliem, kur prasa personīgo informāciju. Piemēram, dzimšanas datumu vai ģimenes sastāvu.

Drošības speciālisti iesaka regulāri nomainīt daļu no paroles vai izdomāt pilnīgi jaunu. Diemžēl liela daļa cilvēku izmanto vienu paroli dažādās vietnēs, ar kuru variē, tikai pamainot lielos burtus vai beigās pievienojot ciparu. Paroli ir viegli atcerēties, ja tā ir saistīta ar ikdienu, bet ieteicams paroli padarīt sarežģītāku tieši ar lielo un mazo burtu neprognozējamu lietojumu. Jo mazāk prognozējama ir parole, jo sarežģītāk to būs atminēt. Piemēram, ja parole ir dzimšanas datums, kas iekrīt 13. aprīlī jeb “13042018”, tad var mainīt tās rakstību, piemēram, kādu no cipariem rakstot vārdiski – “1TrīS042018”.

Mape privātās informācijas drošībai

Ja viedtālrunis tiek izmantots gan ikdienas lietošanai, gan darba vajadzībām, tad iespējams izmantot vienkāršu veidu dokumentu nošķiršanai un pasargāšanai. Samsung “Secure Folder” ir mape, kurā iespējams saglabāt pašu svarīgāko informāciju, kas būtu pieejama tikai viedtālruņa īpašniekam un noslēgta ar dažādiem drošības parametriem, ko lietotājs pats var pielāgot. Ja tālruni izmanto vairāki cilvēki vai tas tiek izmantots vairākiem nolūkiem, ieteicams izveidot vairākas mapes vai vairākus profilus, lai dokumenti nesajuktu kopā.

Svarīga “Secure Folder” priekšrocība ir tā, ka mapes var padarīt “neredzamas” vai mainīt to nosaukumu un ikonu, lai citam lietotājam rastos iespaids, ka viedtālrunī netiek glabāta konfidenciāla informācija.

Mikroshēmas drošība - Knox

Ikdienā nereti gadās, ka telefons tiek atstāts bez uzmanības, un jebkurš var to paņemt un uzzināt īpašniekam jūtīgu informāciju. Tomēr nav nepieciešams pārlieku satraukties par viedtālrunī uzglabāto informāciju, ja tam jau ir drošības platforma Knox, kas pasargā to no datu noplūdes. Pat ja kādreiz gadās nozaudēt telefonu, drošības platforma neļaus konfidenciālai informācijai nokļūt citu rokās.

Knox daudzpakāpju drošības platforma jau ir iestrādāta visu Samsung jaunāko ierīču programmatūrā. Izmantojot virkni pārbaužu, tā seko līdzi drošībai gan operētājsistēmā, gan sistēmas platformā, piemēram, nosaka un brīdina, kuras lietotnes ir potenciāli bīstamas un likvidē jau radušos draudus viedtālruņa programmatūrai. Tas garantē datu pastāvīgu drošību, jo nekavējoties tiek atklāta jebkāda iejaukšanās ierīces darbībā un datu pārraidē.