Aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju balsot par lielāku finansējumu veselības aprūpei

Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju atbalstīt akciju „Es par 12% veselībai” un portālā manabalss.lv balsot par to, lai veselības aprūpes finansējums 2018.gadā tiek palielināts vismaz līdz 12% no kopējā valsts budžeta (patlaban 9,8%).

Līdz šim par SUSTENTO priekšlikumu jau nobalsojuši vairāk nekā 1600 iedzīvotāju, bet akcijas mērķis ir savākt 10 000 parakstu. Marta beigās tos plānots iesniegt Ministru kabinetā, lai mudinātu valdību beidzot sākt nopietnas debates par veselības finansējuma palielināšanu. Iniciatīvas mērķis ir panākt, lai arī Latvijas iedzīvotāji veselības jomā beidzot saņem to pašu, kas jau šodien tiek nodrošināts Igaunijas, Lietuvas, Slovēnijas un citu ES valstu pilsoņiem. Latvijas iedzīvotāji maksā lielākos nodokļus, bet veselības aprūpes budžets, kas ir tieši saistīts ar katra valsts iedzīvotāja drošību un labklājību, nodrošina daudz mazāku valsts apmaksāto ārstēšanu nekā citās valstīs.

Latvijā uzsāktās reformas veselības aprūpē ir iespējamas tikai tad, ja kopējais veselības budžets tiek palielināts vismaz līdz 12 %. Uz šadu minimālā finansējuma nepieciešamību Latvijai vairākkārt ir norādījusi arī Pasaules veselības organizācija.

To, ka kopējie izdevumi veselības jomā Latvijā ievērojami atpaliek no ES vidējā līmeņa, un lielu izdevumu daļu veido privāti skaidras naudas maksājumi, atzinusi arī Pasaules veselības organizācija. Kopš 2010. gada Latvijas iedzīvotāju vidū ir arī visaugstākie rādītāji ES attiecībā uz neapmierinātu vajadzību pēc veselības pārbaudes, liecina Eurostat dati.

Savukārt Eiropas Komisijas aprēķini liecina, ka sliktā veselības stāvokļa dēļ Latvijā tiek zaudēts potenciālais darbaspēks. Latvijā ir otrs augstākais rādītājs ES attiecībā uz mirstību pirms 65 gadu vecuma sasniegšanas, un tiek lēsts, ka tādēļ darbaspēks samazinās par 3,9 % salīdzinājumā ar tā potenciālu, ja mirstības līmenis būtu vienāds ar ES vidējo līmeni.

Šobrīd Latvijā ir arī ES augstākie pacientu līdzmaksājuma procenti par kompensējamajiem medikamentiem, kas skaidrojams ar naudas trūkumu zāļu apmaksai. Turklāt valsts kompensēto zāļu budžets nākotnē palielinājumu neparedz. Ja pērn valsts kompensējamo medikamentu bāzes budžets bija 122,72 miljoni eiro, tiek plānots, ka 2017. gadā šis apjoms būs 123,02 miljoni eiro, bet nākamajos divos gados tas atkal samazināsies līdz 122,26 miljoniem eiro.

SUSTENTO iniciatīvu “Es par 12% veselībai” popularizē arī organizācijas Facebook kontā, tādējādi kopīgiem spēkiem rosinot politiķus turēt iepriekš doto solījumu un veselības aprūpei jau no 2018.gada atvēlēt vairāk līdzekļu.

Uzziņai

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO ir cilvēku ar invaliditāti un pacientu organizāciju apvienība, kurā apvienojušās 47 dažādas nacionālas un reģionālas organizācijas, kopā pārstāvot vairāk nekā 50 000 cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām. Organizācijas darbības mērķis ir veicināt vienlīdzīgas līdzdalības iespējas ikvienam sabiedrības loceklim, sekmēt cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesību ievērošanu visās jomās, lai nodrošinātu iekļaušanu sabiedrībā.