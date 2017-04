Alkohola atkarību profilakses projektā “Esi NEatkarīgs!” iesaistās sabiedrībā pazīstami un aktīvi jaunieši

Realizējot atkarību profilakses izglītojošo programmu, lielākā Latvijā ražojošā alus darītava "Cēsu alus" sadarbībā ar biedrību “Esi Brīvs!” turpina projektu “Esi NEatkarīgs!”, kura ietvaros seši aktīvi un sabiedrībā pazīstami jaunieši stāsta par savu pieredzi saskarsmē ar alkoholu un rosina vienaudžus padomāt par pāragras alkohola lietošanas iespējamajām sekām. Šogad “Esi neatkarīgs!” vēstneši ir Ludvigs Jēkabs Kalmanis, Natālija Knipše, Toms Petrusevičs, Beāta Jonīte, Monta Kaiva Konovalova un Gustavs Melbārdis.

““Esi NEatkarīgs!” projekts tiek īstenots ar ilgtermiņa mērķi - veidot apzinīgu sabiedrību, izglītojot jauniešu auditoriju par alkohola lietošanas iespējamajām sekām. Jaunieši ir vislielākajā riska grupā, jo šajā vecumā ļoti svarīgs ir vienaudžu viedoklis, un ir viegli ietekmēties no apkārt notiekošā,” atzīst biedrības “Esi brīvs” valdes priekšsēdētāja, psihoterapeite Dace Caica.

“Cēsu alus” sociālā atbildība, kā alkohola ražotājam, ir rūpēties par ilgtspējīgu nozares attīstību, kas sevī ietver jauniešu izglītošanu alkohola profilakses jautājumos. “Ja agrā vecumā jaunietis tiek pietiekami informēts par alkohola lietošanas negatīvajiem aspektiem, tad ir lielāka iespēja, ka turpmāk pret alkohola lietošanu tas attieksies atbildīgi, tā veidojot atbildīgu un mērenu alus un alkohola lietošanu pieaugušā vecumā,” stāsta Agita Kārkliņa, AS “Cēsu alus” komunikāciju vadītāja.

Projektā jaunieši tika aicināti iepazīstināt ar sevi un to, ko viņi dara ārpus mācībām, kā arī pastāstīt par savu pieredzi saskarsmē ar alkoholu. Katra atbilde tika iemūžināta fotogrāfijās, kas vizualizē jauniešu sajūtas un emocijas. “Es nevaru pateikt, kāda ir perfektā formula, kā iestāstīt mums – jauniešiem, ka alkoholam var būt briesmīgas sekas, bet tas noteikti ir jāturpina darīt, jo diemžēl daudziem tā jau ir kļuvusi par daļu no ikdienas” stāsta dziedātājs un komponists Ludvigs Jēkabs Kalmanis (The Ludvig).

Projektā piedalījās gan jaunieši, kuriem nav bijusi negatīva saskarsme ar alkoholu, gan tādi, kuriem ir nācies izbaudīt neapdomīgas rīcības sekas. Pazīstamā Youtube video veidotāja Beāta Jonīte (chanelegance) jauniešus rosināja mācīties no viņas kļūdām: “Vienas muļķīgas domas dēļ gandrīz pazaudēju savu dzīvību un varēju to pašu nodarīt arī citiem, sēžoties pie automašīnas stūres alkohola reibumā. Tā nav joka lieta un, ja neesi pietiekami nobriedis, tad labāk tam vispār klāt neķerties!”

Projekta “Esi NEatkarīgs!” aktivitātēm aicinām sekot līdzi Facebook: https://www.facebook.com/EsiNeatkarigs

“Esi NEatkarīgs!” projekts tiek rīkots kopš 2012. gada laikā līdz 2015. gadam kopumā izglītoti 870 skolēni, organizējot diskusijas, fiziski izklaidējošas aktivitātes un praktiskos seminārus skolās. Projekta organizators un iniciatīvas autors ir alus darītava “Cēsu alus”. Projekts tiek rīkots sadarbībā ar atkarību profilakses biedrību "Esi brīvs".