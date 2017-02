Alternatīvi kafijas izmantošanas veidi

Lielākā daļa no mums piekritīs, ka kafija ir noderīgs un ievērības cienīgs produkts. Tomēr vai zinājāt, ka kafija var būt noderīga ne tikai tad, kad to dzeram? Pastāv vairāki varianti, kā, izmantojot kafiju, saņemt no tās visu labāko. Piedāvājam iepazīties ar šiem veidiem.

 Kafijas biezumi lieliski noderēs pēc ēdiena gatavošanas. Ar kafijas biezumiem ierīvējot un paberzējot rokas, tie likvidēs visus nepatīkamos aromātus, piemēram, sīpolu, ķiploku, zivju.







 Kafijas biezumi likvidēs nevēlamos aromātus mašīnas salonā. Vienkārši atstājiet automašīnas salonā nedaudz kafijas biezumu, un jau pēc pāris stundām jūsu mašīnas salons būs ieguvis svaigu smaržu bez papildu aromatizatoriem.





 Vēloties nomākt nepatīkamos aromātus ledusskapī, talkā ņemiet kafijas biezumus. Nelielu daudzumu atstājiet ledusskapī, un pavisam drīz no smakām nebūs ne miņas.







 Ja vēlaties samazināt cigarešu aromātu, pelnu trauku papildiniet ar nelielu daudzumu kafijas biezumu.







 Kafijas pupiņas - laba un dabiska izejviela elpas uzlabošanai.







 Kafijas biezumi palīdzēs izvairīties no putekļu kamoliem mājās, ja ar tiem tīrīsiet kamīnu.







 Skudras nevar paciest kafijas biezumu smaržu. Ja tās ir apsēdušas mājokli vai dārzu, kafijas biezumi būs ideāls līdzeklis, lai tās atbaidītu.







 Kafijas biezumi - labs un ekoloģisks mēslojums puķēm vai citiem dārza augiem, kuriem svarīga skāba augsne, piemēram, rozēm un rododendriem. Savu īpašo sastāvdaļu - magnija, nātrija un kalcija - dēļ kafijas biezumi lieliski der visdažādākajiem augiem.





 Kafijas biezumus var izmantot kā vienu no komposta sastāvdaļām.







 Kafijas biezumi noderēs, mazgājot traukus. Izmantojiet tos kā abrazīvu elementu, šādā veidā tie ļoti labi likvidēs netīrumus, kā arī ieēdušos taukus. Tomēr atcerieties, ka kafijas biezumi nav piemēroti porainiem materiāliem, jo tad iegūsiet brūniem pleķiem izrotātus traukus.





 Kafijas biezumus var ņemt talkā ne tikai cīņai ar noturīgiem tauku traipiem uz traukiem. Kafijas biezumi lieliski noderēs arī cīņai ar traipiem uz plīts virsmas.







 Uzvāriet stipru kafiju, ļaujiet tai atdzist un iegūsiet lielisku, ekoloģisku krāsu savām Lieldienu olām.







 Ja uz tumšām mēbelēm atrodat švīkas, tās varat ietonēt ar kafijas biezumu uzlējumu.





 Kafijas biezumi pasargās koka mēbeles no skrāpējumiem. Paberzējiet skrāpējumus ar biezumiem un redzēsiet, kā tie pazūd jūsu acu priekšā.







 Ja jūsu mājdzīvnieks iedzīvojies blusās, pēc mazgāšanas ierīvējiet viņa kažoku ar kafijas biezumu un ūdens maisījumu. Šādas procedūras atkārtojiet pēc katras mazgāšanas reizes - problēma pazudīs. Jūsu mīluļa kažoks būs mīksts un jauki smaržos.







 Ja jums patīk kafijas aromāts, tad izmantojiet gudrību, kas liks patīkami smaržot pat jūsu gultas veļai. Ietiniet kafijas biezumus lupatiņā un ielieciet to gultas veļas kaudzē. Pavisam drīz sajutīsiet patīkamo kafijas aromātu, kas patīkami virmos no jūsu gultasveļas.







 Ja saviem jau apnikušajiem, zilajiem džinsiem vēlaties piešķirt vintāžas stila brūno nokrāsu, atliek tikai iemērkt tos kafijas novārījumā. Nekavējoties varēsiet priecāties par jaunajiem džinsiem.





 Kafijas biezumi lieliski noderēs sejas tīrīšanas procedūrām. Viss, kas vajadzīgs - pāris tējkarotes kafijas biezumu, samaisītu ar iecienīto kosmētikas pieniņu. Iegūto maisījumu iemasējiet sejas ādā un kakla zonā, pēc tam nomazgājiet ar remdenu ūdeni. Pēc šādas procedūras āda būs līdzena, vesela un starojoša.







 Ņemot talkā kafijas biezumus, var pagatavot lielisku pīlinga krēmu visam ķermenim. Vienlīdzīgās proporcijās samaisiet kafijas biezumus, citronu sulu un krējumu. Pēc mazgāšanās vieglām apļveida kustībām iemasējiet visu ķermeni ar šo maisījumu. Šāds pīlings aktivizēs asinsriti un palielinās ādas tonusu.







 Vēl viens veids, kā iespējams izmantot kafijas biezumus skaistuma procedūrās - izveidojiet vitamīniem bagātu banānu un kafijas masku. Pusi banāna sakuliet kopā ar karotīti saldā krējuma un kafijas biezumiem. Iegūto masu uzklājiet uz sejas, pēc 15 minūtēm noskalojiet ar siltu ūdeni. Šādu procedūru veikšana palīdzēs atbrīvoties no mīmikas grumbiņām.





 Kafijas biezumi izmantojami arī kā pretcelulīta līdzeklis. Viss, kas jādara - masējiet problēmzonas ar biezumiem.







 Kafija lieliski noderēs arī vecāka gadagājuma sievietēm, kuras vēlas saglabāt skaistu un tvirtu sejas ādu. Lūk, maska, kas sniegs lieliskus tonizējošus rezultātus: sakuliet atdzesētus olu baltumus, līdz izveidojas putas, un iemaisiet karotīti medus, krējuma un kafijas biezumus. Uzklājiet uz sejas un kakla, pēc 20 minūtēm nomazgājiet ar remdenu ūdeni.







 Ja jums ir sausa sejas āda, tad kafija lieliski noderēs. Saujā kafijas iemaisiet tējkaroti sāls un cukura, iemaisiet karoti olīveļļas. Jūsu āda normalizēsies un vairs nejutīsiet velkošo sajūtu.







 Kafijas biezumus sejas ādas uzlabošanai var izmantot arī bez piejaukumiem. Uz sejas tos paturot 10-15 minūtes un nomazgājot ar siltu ūdeni, sajutīsiet patīkamas pārmaiņas. Kafijas biezumi veicina ādas šūnu reģenerāciju, āda būs maiga un līdzena.







 Kafijas biezumi palīdzēs saglabāt iedegumu. Uzvāriet ļoti stipru kafiju un uzgaidiet, kamēr atdzisīs. Kafiju salejiet ledus formiņās un sasaldējiet, no rītiem un vakaros pamasējiet sejas un ķermeņa ādu ar šiem kafijas ledus gabaliņiem. Pēc šīm procedūrām ne vien smaržosiet pēc kafijas, bet arī saglabāsiet iedegumu uz ilgāku laiku.







 Ja vēlaties piešķirt sejas ādai tūlītēju, maigi brūnu nokrāsu - pamērcējiet vates gabaliņu kafijā un uzklājiet šķidrumu uz ādas.







 Kafija lieliski derēs matiem. Tā ietonē un stiprina matus. Pagatavojiet kafijas masku, kura īpaši piemērota tumšiem matiem. Uz tikko izsausinātiem matiem uzlejiet krūzīti atdzesētas melnas, stipras kafijas, uzgaidiet 10-15 minūtes un izskalojiet.





 Ja jūs uztrauc izkrītošie mati, kafija var palīdzēt. Uzvāriet turku kafiju, uzgaidiet, kamēr atdzisīs, nokāsiet. Ar šķidrumu iemasējiet tīru matu saknes, uzlieciet galvā vannas cepurīti un pēc pusstundas izmazgājiet matus ar parastu šampūnu.







 Kafijas biezumi palīdzēs saglabās maigu un veselu papēžu ādu. Paberzējiet papēžus ar kafijas biezumiem un tad nomazgājiet. Pēc šīm procedūrām priecāsieties par veselu un līdzenu papēžu ādu.







 No kafijas varat izveidot pat smaržīgas mantiņas Ziemassvētku eglītei. Izvēlieties audumu un sagrieziet to nelielos kvadrātiņos (ieteicams negriezt mazus kvadrātiņus, jo tos būs grūti pārvērst par mantiņām). Kvadrātos ielieciet 2-3 karotes maltas kafijas un ieberiet pa šķipsniņai iecienītāko garšvielu - vaniļu vai kanēli. Pēc tam kvadrātus sasieniet ar krāsainām lentītēm. Iegūsiet oriģinālus Ziemassvētku rotājumus, kuri patīkami smaržos un piešķirs jauku atmosfēru jūsu mājoklim.







 Kafijas pupiņas var kļūt par lielisku spilvenu pildījumu. Veselības speciālisti apgalvo, ka gulēt uz spilveniem, kuri pildīti ar kafijas pupiņām, ir ērti un veselīgi. Turklāt spilveniem būs arī lielisks aromāts.





 Kafijas biezumi - lielisks līdzeklis ādas izstrādājumu spodrināšanai. Pāris karošu kafijas biezumu satiniet flaneļa vai vilnas auduma gabalā un paberzējiet ar to rokassomiņu, koferi vai apavus. Lietas iegūs patīkamu spīdumu un būs tīras.