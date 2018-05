AS “Sadales tīkls” aicina pirms vasaras brīvdienām bērniem un jauniešiem atgādināt elektrodrošības noteikumus

Mācību gada noslēgumā, pirms skolēnu došanās vasaras brīvdienās, AS “Sadales tīkls” aicina skolotājus un vecākus atgādināt bērniem un jauniešiem elektrodrošības noteikumus. Svarīgi atgādināt par drošības noteikumiem, pavadot brīvo laiku gan ārpus mājas, gan elektroapgādes infrastruktūras tuvumā, kā arī par sadzīves elektroierīču drošu lietošanu, jo bieži vien vasaras brīvdienās bērni un jaunieši pavada brīvo laiku bez pastāvīgas pieaugušo uzraudzības.

Lielākā daļa no elektrotraumu gadījumiem notiek tieši vasarā, kad bērniem ir mācību brīvlaiks, bet pieaugušie veic remontdarbus savā mājoklī vai dažādus dārza darbus. Tieši tādēļ AS “Sadales tīkls” aicina skolotājus un vecākus vēlreiz atgādināt bērniem un jauniešiem elektrodrošības noteikumus, jo diemžēl katram elektrotraumas gadījumam var būt arī letālas sekas. Pērn lietotāju elektroietaisēs reģistrēti 59 elektrotraumu gadījumi (tajā skaitā 5 letāli gadījumi) un 22 no cietušajiem ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, savukārt šogad četros mēnešos AS “Sadales tīkls” reģistrējusi 12 šādus elektrotraumu gadījumus pieaugušajiem, no kuriem 2 letāli, un 3 elektrotraumas bērniem un jauniešiem.

Vasaras brīvdienās bērni un jaunieši bieži vien pavada laiku mājās bez pastāvīgas pieaugušo uzraudzības, tādēļ vecākiem ir pienākums rūpēties par savu bērnu drošību un pārbaudīt mājsaimniecībā esošās elektroiekārtas, pārliecinoties, ka tās nav bojātas un nav bojāta to vadu izolācija, kā arī jāparāda bērniem un jauniešiem, kā elektroierīces pareizi un droši lietot, piemēram, kā lietot elektrisko tējkannu, elektrisko plīti, matu žāvēšanas fēnu u.c., jo nereti elektrotraumas cēlonis ir elektroiekārtu lietošana mitrā vidē un ūdens tuvumā.

Gada siltajos mēnešos elektrotraumas bieži tiek gūtas, pļaujot zāli ar bojātu elektrisko zāles pļāvēju, izmantojot bojātus un paštaisītus pagarinātājus un lietojot ūdens sūkni, tādēļ, ja bērni un jaunieši vēlas palīdzēt vecākiem pagalma sakopšanas darbos, vispirms jāpārliecinās, vai šīs iekārtas ir drošas, jāparāda, kā tās pareizi lietot, un nav vēlams atstāt bērnus bez uzraudzības. Gan bērni, gan pieaugušie var gūt strāvas triecienu, ja zāles pļāvējs ir bojāts, ja darbu laikā tiek pārpļauts zāles pļāvēja vads, kā arī, ja pēc pašrocīgas vadu salabošanas, cilvēks tiem uzkāpj virsū ar basām kājām. Negadījumi rodas arī, izmantojot nekvalitatīvus un nedrošus ūdens sūkņus - gan dārza laistīšanai, gan piepildot āra baseinus ar ūdeni. Bieži vien, ja elektroierīce nav kvalitatīva un pārbaudīta, cilvēks gūst strāvas triecienu, tai pieskaroties, tas nozīmē, ka elektroierīce nav sazemēta un nav droša lietošanai.

Tikpat svarīgi bērniem un jauniešiem atgādināt drošības noteikumus, pavadot brīvo laiku dabā. Jāatgādina, ka elektroapgādes infrastruktūra ir ne tikai elektrolīniju balsti un vadi, bet arī transformatoru apakšstacijas un elektrosadalnes, kas apdzīvotās vietās un pilsētvidē bieži vien nav pamanāmas. Lai gan uz visām šīm elektroietaisēm ir brīdinājuma zīmes par elektrības bīstamību – dzeltenas trīsstūrveida zīmes ar melnu apmali un melnu zibens simbolu vidū, tomēr bērni un jaunieši mēdz aizmirst elektrodrošības noteikumus un nereti elektroietaises mēģina atvērt, iekļūt tajās, piemēram, spēlējot paslēpes, izmantot sportiskām aktivitātēm, kā arī apzīmē un līdz ar to arī aizkrāso brīdinājuma zīmes, radot papildu risku, ka kāds cits šīs brīdinājuma zīmes nepamanīs un mēģinās sadalnes vai transformatora apakšstacijas durvis atvērt. Bērniem jāatgādina, ka ir bīstami kāpt elektrolīniju balstos, laist gaisa pūķus elektrolīniju tuvumā, mest uz vadiem bumbu, koku zarus vai citus priekšmetus, atvērt elektrosadalnes skapjus un transformatoru apakšstaciju durvis, iet aiz elektroiekārtu drošības aizžogojumiem vai apakšstaciju teritorijās u.c. bīstamās vietās.

Bērniem jāpastāsta ne tikai elektrodrošības noteikumi, bet arī jāatgādina, kā rīkoties, ja nelaimes gadījums ir noticis, jo pareiza rīcība var izglābt gan cietušā, gan paša glābēja dzīvību un īpašumu no ugunsgrēka. Gadījumos, ja telpās kāds ir guvis elektrotraumu, aizdegusies elektroierīce vai notikusi kāda cita ar elektrību saistīta bīstama situācija - vispirms ir jāatslēdz īpašuma kopējais elektrības drošības slēdzis un tikai pēc tam var sekot pirmās palīdzības sniegšana cilvēkam vai īpašuma glābšanas pasākumi. AS “Sadales tīkls” aicina vecākus parādīt saviem bērniem, kur drošības slēdzis atrodas, kā tam operatīvi piekļūt un kā to izslēgt, jo kritiskā brīdī operatīva un pareiza rīcība var izglābt cilvēka dzīvību. Par ikvienu bīstamu situāciju elektrotīkla tuvumā jāinformē AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības vai glābšanas dienests, zvanot uz tālruni 112.

Katru gadu pirms skolēnu vasaras brīvdienām AS „Sadales tīkls” pastiprināti pievērš īpašu vērību drošībai elektroapgādes infrastruktūras objektu tuvumā. Uzņēmuma darbinieki turpina izglītojošo darbu, viesojoties izglītības iestādēs visā Latvijā, ar īpašiem uzdevumiem un spēlēm piedaloties drošības pasākumos un, lai nepieļautu bērnu un jauniešu iekļūšanas risku elektroapgādes infrastruktūras objektos, tiek veiktas uzņēmumam piederošo elektroietaišu ārpuskārtas drošības pārbaudes. Pirms mācību gada noslēguma elektroietaišu drošības pārbaudes tiek veiktas vietās, kurās vasaras brīvdienās iespējama lielāka bērnu koncentrēšanās. Šo pārbaužu laikā AS “Sadales tīkls” speciālisti pārbauda transformatoru apakšstaciju un sadaļņu durvis, izvietotās brīdinājuma zīmes un nožogojumus.

Vēl vienu reizi bērniem un jauniešiem atgādinot elektrodrošības noteikumus, bērnus var pasargāt no nelaimes, jo jebkura neuzmanīga un neapdomīga rīcība ar elektroiekārtām var izraisīt elektrotraumu un degšanu. Aicinām bērniem un jauniešiem parādīt AS “Sadales tīkls” mājas lapu https://arelektribuneriske.lv/, kur interaktīvā veidā bērni un jaunieši var atkārtot zināšanas elektrodrošībā.