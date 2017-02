Pēdējo mēnešu laikā AS “Sadales tīkls” ik nedēļu konstatē vairāku transformatoru zādzību gadījumus, kas ietekmē iedzīvotāju elektroapgādi un apdraud sabiedrības drošību, tādēļ uzņēmums aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un nekavējoties informēt par elektroapgādes pārtraukumiem nakts laikā vai aizdomīgu personu aktivitātēm pie elektrotīkla – ja elektrotīkla tuvumā darbojas personas bez speciāla darba apģērba un ekipējuma un pārvietojas ar transportlīdzekļiem bez AS “Sadales tīkls” logo marķējuma, it īpaši, ja tas notiek vēlās vakara vai nakts stundās.

Par ikvienu aizdomīgu rīcību AS “Sadales tīkls” aicina nekavējoties ziņot, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8404 vai Valsts policijai, zvanot uz tālruni 110, kā arī saziņai ar AS “Sadales tīkls” izmantot sociālos tīklus!

Pērn AS “Sadales tīkls” ir reģistrējusi 96 elektroapgādes infrastruktūras zādzību gadījumus, kas ir radījuši uzņēmumam zaudējumus vairāk nekā 110 tūkst. eiro apmērā. Īpaši pieaudzis transformatoru zādzību gadījumu skaits, kas, salīdzinot ar 2015.gadu, ir palielinājies divas reizes. Pērn reģistrēti 66 transformatoru zādzību gadījumi Auces, Bauskas, Brocēnu, Dobeles, Ērgļu, Jaunpils, Jelgavas, Jēkabpils, Ķeguma, Krustpils, Līvānu, Madonas, Neretas, Pļaviņu, Preiļu, Riebiņu, Rundāles, Salas, Saldus, Tērvetes, Tukuma, Varakļānu, Vecumnieku un Viesītes novadā. Šīs ļaunprātīgās darbības turpinās arī šogad – janvārī ir reģistrēta 21 transformatora zādzība.

Ņemot vērā transformatoru zādzību vietas un metodes, AS “Sadales tīkls” sadarbībā ar Valsts policiju secina, ka tās veic vairāku personu grupa un tās tiek veiktas ar mērķi iegūtos elektrotīkla elementus realizēt un gūt materiālu labumu. Šīs ļaunprātīgās un nelikumīgās darbības tiek veiktas lauku apvidos ar zemu apdzīvotības blīvumu, kur tās var palikt nepamanītas.

AS „Sadales tīkls” elektroapgādes infrastruktūru un būves turpina aprīkot ar dažādām signalizācijas un brīdināšanas iekārtām, kas ļauj ātri reaģēt uz elektroapgādes pārtraukumiem un zagļu notveršanu. Lai atklātu šos zādzību gadījumus, AS “Sadales tīkls” veiksmīgi sadarbojas ar Valsts policiju, tomēr, ņemot vērā zādzību skaita pieaugumu, arī iedzīvotāju līdzdalība un modrība var palīdzēt operatīvi novērst elektrotīkla izlaupīšanas gadījumus.

Zādzības zemsprieguma elektrotīklā AS “Sadales tīkls” visbiežāk konstatē, saņemot informāciju no klientiem par elektroapgādes traucējumiem un pārbaudot elektrotīklu, tādēļ AS “Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību personām, kuras diennakts tumšajā laikā pārvietojas gar klientu īpašumiem, veic kādas darbības elektrotīkla tuvumā, pēc kurām var pazust elektroapgāde, kuras darbojas bez speciāla darba apģērba un ekipējuma un kuras pārvietojas ar transportlīdzekļiem bez AS “Sadales tīkls” logo marķējuma. Par ikvienu aizdomīgu rīcību elektrotīkla tuvumā AS “Sadales tīkls” aicina nekavējoties ziņot, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8404 vai Valsts policijai, zvanot uz tālruni 110, kā arī saziņai ar AS “Sadales tīkls” izmantot sociālos tīklus.

Veicot šādas ļaunprātīgas un nelikumīgas darbības pie elektroapgādes infrastruktūras, šīs personas ne vien rada elektroapgādes pārtraukumus un neērtības klientiem uz laiku, kamēr elektroapgādes infrastruktūra tiek atjaunota, un zaudējumus AS “Sadales tīkls”, bet arī pakļauj elektrotraumas riskam gan sevi, gan apkārtējos, jo rīkojas ar spriegumam pieslēgtiem elektrotīkla elementiem. Turklāt zagļi bieži vien atstāj izdemolētu notikuma vietu, kas apdraud apkārtējo drošību.

Elektroapgādes infrastruktūras zādzība ir noziedzīgs nodarījums, kas ir sodāms saskaņā ar Krimināllikuma 175.pantu.