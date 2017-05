AS “Sadales tīkls” brīdina - makšķerēšanai elektrolīniju tuvumā var būt letālas sekas!

Aktīvajā makšķerēšanas sezonā AS „Sadales tīkls” aicina makšķerniekus būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, makšķerējot gaisvadu elektrolīniju tuvumā. Īpaša uzmanība jāpievērš gaisvadu elektrolīnijas attālumam no izvēlētās makšķerēšanas vietas, jo neapdomīgi izvēlēta makšķerēšanas vieta un neuzmanīga rīcība ar makšķeri apdraud makšķernieka dzīvību!

AS “Sadales tīkls” katru gadu reģistrē negadījumus, kad kāds makšķernieks gūst elektrotraumu, pieskaroties ar makšķerēšanas rīku gaisvadu elektrolīnijas vadam. Pērn AS “Sadales tīkls” ir reģistrējusi trīs negadījumus - divus negadījumus Rīgā, Buļļupes apkārtnē, un vienu Gulbenes novadā, kad, ar makšķerkātu aizskarot gaisvadu elektrolīnijas vadus, makšķernieki guva smagas elektrotraumas.

Šie nelaimes gadījumi apliecina, ka makšķernieki bieži vien aizmirst par drošības noteikumiem elektrolīniju tuvumā, apdraudot savu dzīvību. Makšķernieks var nonākt bīstamā situācijā ne tikai makšķerējot, bet arī, dodoties uz makšķerēšanas vietu, neizvērtējot gaisvadu elektrolīnijas tuvumu. Ar makšķeri aizskarot gaisvadu elektrolīnijas vadus, makšķernieki var gūt roku un kāju apdegumus, kā arī sekas var būt ir letālas. Šādās situācijās no elektrotraumas nav pasargāts neviens un uzskats, ka makšķernieka kājās esošie gumijas zābaki ir drošības līdzeklis, kas nav elektrības vadītājs, ir kļūdains. Elektriskās strāvas plūsmu un stiprumu būtiski ietekmē apkārtējās vides faktori – mitrs gaiss, saskarsme ar ūdeni un mitru zemes virsmu.

Izvēloties makšķerēšanas inventāru, jāatceras, ka gan makšķerkāts, gan tā aukla var saturēt elektrisko strāvu vadošus elementus un, ja makšķere vai tās aukla saskaras ar gaisvadu elektrolīnijas vadu, makšķernieks var gūt elektrotraumu. Īpaša uzmanība jāpievērš, rīkojoties ar makšķerēm, kuru garums pārsniedz 3 metrus, jo šāds makšķeres garums palielina gan makšķerkāta, gan makšķerauklas saskarsmes iespējamību gaisvadu elektrolīnijas vadiem.

AS „Sadales tīkls” aicina ikvienu makšķernieku ievērot elektrodrošības noteikumus, īpašu uzmanību pievēršot gaisvadu elektrolīnijas attālumam no izvēlētās makšķerēšanas vietas. Konstatējot bīstamu situāciju elektrolīniju vai citu elektroietaišu tuvumā, iedzīvotājiem lūgums nekavējoties ziņot, zvanot uz AS „Sadales tīkls” bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404!

AS „Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu visā Latvijas teritorijā un elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums ir gandrīz 94 000 kilometri.