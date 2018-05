Baznīcu naktī varēs iepazīt vairāk nekā 170 dievnamus visā Latvijā

No Rūjienas līdz Subatei, no Ludzas līdz Nīcai – 1.jūnijā jau piekto gadu dievnami visā Latvijā vienosies kultūras notikumā Baznīcu nakts. Šoreiz pasākumā piedalīsies 170 baznīcas. Vakars sāksies pulksten 17:50 ar baznīcu zvanu skaņām, ko turpinās eksksursijas, lekcijas, radošās darbnīcas bērniem, kopīga Tēvreizes lūgšana un, atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, kopīga valsts himnas dziedāšana. Ar baznīcām, kuras piedalās, aicinām iepazīties pasākuma interkatīvajā kartē. No 21.maija pasākuma vietnē www.baznicunakts.lv pubicētas arī baznīcu programmas.





Baznīcu nakts Vidzemē šeit, arī programmas Gulbenes katoļu baznīcā un Gulbenes ev. luteriskajā baznīcā.







Visvairāk dalībnieku arī šogad būs Vidzemē - 55 baznīcas, Kurzemē 37 baznīcas, no tām Liepājā - 5, Zemgalē un Sēlijā – 27 baznīcas, Latgalē – 17 baznīcas. Rīgā un Rīgas apkārtnē atvērtas būs 34 baznīcas.





“Šogad Baznīcu nakts norisinās Latvijas Valsts simtgades un Eiropas kultūras mantojuma gada zīmē. Tādēļ ikvienu dievnamu esam aicinājuši rotāt ar Latvijas valsts karogu un vakarā pēc Tēvreizes lūgšanas, kurai vienoti pulcēsimies pulksten 21.00, kopīgi dziedāt arī Latvijas valsts himnu. Mūsu himna ir īpaša, tā ir unikāla savā būtībā, jo ir lūgšana, kuru dziedot katru reizi varam lūgt Dieva palīdzību, svētību un labklājību savai zemei un tautai”, notikuma norisi Latvijas simtgadē raksturo rīkotāju pārstāvis Jurģis Klotiņš.





Ieskats programmu daudzveidībā

No Valsts Robežsardzes aviācijas gaisa kuģa (helikoptera) prezentācijai pie Ludzas katoļu baznīcas līdz Vasarsvētku atsvētes zaļumballei Kolkas katoļu baznīcas dārzā ar lībiešu un latgaliešu dančiem, no Piltenes luterāņu baznīcas seno ērģeļu skaņām un Kurzemes baroka Zlēku baznīcā līdz Skujenes luterāņu draudzes siltai tējai un ugunskura gaismā dziedātai latvju dainai “Dod, Dieviņi, kalnā kāpt…” – tikai daži no programmu punktiem, kas aicinās svinēt Latvijas simtgadi un iepazīt Eiropas kultūras mantojumu baznīcu draudžu sagatavotajās programmās. Gulbenes katoļu draudzē ikviens varēs dāvināt “100 rozes Latvijai” – piedalīties īpašā Rožukroņa lūgšanā. Tikmēr Sēlijā Asares luterāņu baznīcā iedegs lūgšanu sveces Augškurzemes nacionālo partizānu un politiski represēto piemiņas vietā. Katrs ir laipni aicināts atrast sev interesējošo un tuvāko Baznīcu nakts novadu programmās: www.baznicunakts.lv .





Arī šogad Baznīcu nakts programma būs radoša, muzikāla un sirsnīga. Dievnamos muzicēs Latvijā labi zināmi mākslinieki. Minot tikai dažus no viņiem, – operas soliste Evita Zālīte (soprāns), Irma Pavāre (mecosoprāns), Jānis Kurševs (tenors), Juris Vizbulis (tenors), dziedātāja Ieva Akurātere, aktieris Juris Hiršs, mūziķi Igo, Ēriks Loks, Aivars Hermanis, Roberts Gobziņš, Kārlis Kazāks, Ilze Grunte (ģitāra), Ēriks Upenieks (ģitāra), Kaspars Zemītis (ģitāra), Raimonds Ozols (vijole), ērģelnieki - Aigars Reinis, Jevgēnija Ļisicina, Ilze Sprance. Koncertus sniegs Valsts akadēmiskais koris „Latvija”, vīru kori “Frachori” un “Imanta”, jauktie kori – “Norise”, “Elpa”, “DeCoro’, “Cantus”, “Rīdzene”, “Stars”, senās mūzikas ansamblis “Ludus”, grupa “My Radiant You”, zvanu ansamblis “Campanella” un daudzi citi mūziķi. Ikšķiles luterāņu baznīcā koncertu sniegs Valsts akadēmiskais koris “Latvija”.





Baznīcu nakti īpašu dara ne tikai vakara noskaņa dievnamos, bet jo vairāk cilvēki, kuri rada un līdzdarbojas. Notikumu veido kopumā vismaz 300 brīvprātīgo dažādās baznīcās visā Latvijā. Mūziķu, koru dziedātāju, mākslinieku un lektoru skaits kopā ir mērāms vairākos simtos.





Baznīcu nakts ir kultūras notikums, kas ielūdz uz satikšanos ar Latvijas baznīcām – mākslas un arhitektūras skaistumu, garīgo mūziku un pārdomām klusumā un lūgšanā. Jā, arī uz nesteidzīgu atpūtu ar tējas krūzi un sarunām.





Pasākuma atspoguļošanai sociālajos tīklos aicinām izmantot tēmturus #BaznīcuNakts un #EuropeForCulture.





