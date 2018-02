CSDD sadarbībā ar samariešiem gājējiem izdalīs sešus tūkstošus gaismu atstarojošas vestes

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) apkopotā statistika liecina, ka bojā gājušo gājēju skaits gadu no gada samazinās, bet attiecībā pret kopējo ceļu satiksmē bojā gājušo skaitu šis rādītājs vēl aizvien ir augsts -38%. 2017.gadā uz Latvijas ceļiem bojā gāja 51, bet ievainoti 889 gājēji. Tādēļ arī šogad CSDD sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību gājējiem dāvinās košas un drošas gaismu atstarojošas vestes, jo viens no galvenajiem traģēdiju iemesliem vēl aizvien ir tas, ka gājējs tumsā ir neredzams. Pēc Valsts policijas datiem 65% no traģēdijām notiek diennakts tumšajā laikā.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta mediķi katru nedēļu dodas vairākos izsaukumos, lai sniegtu palīdzību satiksmes negadījumos cietušiem gājējiem. Traumas visbiežāk ir ļoti smagas un dzīvībai bīstamas – galvas traumas, iekšējo orgānu bojājumi, komplicēti kaulu lūzumi, mugurkaula bojājumi, kas prasa ilgstošu un sarežģītu ārstēšanu vai rada invaliditāti, atstājot sekas uz visu turpmāko dzīvi. Kā norāda NMP dienesta mediķi – sadursmē ar auto, gājējs nekad neuzvarēs. Tāpēc jādara viss, lai no šādas nelaimes sevi pasargātu. Daudzos gadījumos tieši gājēja piesardzība uz ceļa un savai drošībai veltīts mirklis, uzvelkot gaismu atstarojošu vesti, būs izšķirošs.

Pirmais gājēju drošības reģionālais reids notiks 15. februārī. plkst. 17:30, Valmierā un tas sāksies pie CSDD nodaļas E. Lācera ielā 3. Reidā piedalīsies gan samariešu un CSDD pārstāvji, gan arī policijas ekipāžas. Medijiem lūgums iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 29471115.

Lai pasargātu gājējus, CSDD un Latvijas Samariešu apvienību arī šogad nodrošinās atstarojošo vestu nogādi līdz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem tās ir visvairāk vajadzīgas un kuriem, iespējams, trūkst līdzekļu, lai vesti nopirktu. “Jau daudzus gadus, sadarbojoties ar CSDD, esam palīdzējuši vestes nogādāt līdz pat tālākajiem Latvijas punktiem, kur strādā mūsu aprūpes brigādes un bieži tumšajā diennakts laikā sastop vientuļus un tumšus gājējus,” skaidro Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš. Detalizētu vestu izdales vietu sarakstu iespējams atrast Samariešu apvienības mājaslapās www.samariesi.lv un www.paedusailatvijai.lv, kā arī sociālajos tīklos. Vestēm iespējams pieteikties norādītajās Samariešu apvienības nodaļās. Lai arī ik gadu pie cilvēkiem nonāk vairāki tūkstoši gaismu atstarojošo vestu, tomēr vēl aizvien ir gadījumi, kad cilvēki aizmirst uzvilkt vesti vai to lieto nepareizi. Piemēram, reģionālo reidu laikā kāda sieviete atzinās, ka viņai veste ir, bet tā tiek nēsāta rokassomiņā. Savukārt cits gājējs uzvelk vesti, bet tai pa virsu uzliek mugursomu. Tieši tādēļ CSDD un Latvijas Samariešu apvienība ir sagatavojusi īsu apkopojumu, kā pareizi nēsājama veste.