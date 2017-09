Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās arvien biežāk kļūdaini nostrādā ugunsaizsardzības sistēmas

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) šomēnes vairākkārt devies uz izsaukumiem, kur daudzīvokļu dzīvojamās mājās iedarbojusies automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Vairumā gadījumu šī ugunsaizsardzības sistēma bija nostrādājusi kļūdaini, jo ugunsdzēsēji glābēji, pārbaudot notikuma vietu, degšanu nekonstatēja.





Kādi bijuši maldinājumu iespējamie iemesli?

Noskaidrojot ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās iemeslus, tika secināts, ka iespējamais iedarbošanās iemesls galvenokārt ir smēķēšana dzīvojamās mājas koplietošanas telpās. Dažos gadījumos arī konstatēts, ka sistēmas iedarbošanās iemesli ir nospiesta vai sabojāta manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce vai bojājums sistēmas vadības un kontroles iekārtas programmatūrā. Dažkārt ugunsaizsardzības sistēma iedarbojusies pagrabā, kur, kā iespējamais sistēmas iedarbošanās iemesls, tiek uzskatīts paaugstināts telpas mitrums. Atsevišķos gadījumos sistēmas iedarbošanās iemesls ir bijis, piemēram, piedeguša ēdiena radītais piedūmojums.





VUGD vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka viens no aspektiem, kas ietekmē ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanos, ir smēķēšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās. Atgādinām, ka saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 10.pantu, smēķēšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanas telpās ir aizliegta. Tāpat nav pieļaujams, ka ugunsaizsardzības sistēma tiek atslēgta, pārslēgta no automātiskā vadības režīma uz manuālo vadības režīmu vai atslēgtas atsevišķas tās funkcijas vai demontētas kādas šīs sistēmas sastāvdaļas. Papildus tam ir aizliegts arī piestiprināt priekšmetus pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīcēm (detektoriem, manuālajām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm un tamlīdzīgi) un kabeļiem.





Šī gada septembrī šādi gadījumi, kad kļūdaini nostrādājusi automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, visvairāk reģistrēti Rīgā. Atsevišķās dzīvojamās mājās ugunsaizsardzības sistēma diennakts laikā iedarbojusies pat divas reizes.





Kurš ir atbildīgs par ugunsaizsardzības sistēmas uzturēšanu?

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 11.pantu, viens no fiziskās personas pienākumiem ugunsdrošības jomā ir ievērot normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības prasības. Tādējādi ikviens daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par ugunsdrošības prasību ievērošanu ne tikai savā dzīvoklī, bet arī koplietošanas telpās. Lai iespējamā aizdegšanās daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā tiktu atklāta savlaicīgi un tajā ierīkotā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma būtu darbspējīga, to ekspluatējot, ir jāievēro noteiktas ugunsdrošības prasības.





Par ugunsaizsardzības sistēmas uzturēšanu darba kārtībā atbild daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atbildīgā persona – īpašnieks vai pārvaldnieks, ja šādi uzturēšanas darbi paredzēti pārvaldīšanas līgumā. Savukārt gadījumos, ja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nav deleģējuši pārvaldniekam veikt ugunsaizsardzības sistēmas uzturēšanas pasākumus, tad par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas darbspēju un attiecīgo pasākumu veikšanu ir atbildīgi dzīvokļu īpašnieki.





Norādām, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 14.punktu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atbildīgajai personai ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu dzīvojamās mājas koplietošanas telpās un uzturēt ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām.



Ko darīt, ja dzirdat trauksmes signālu?

Ņemot vērā, ka ik diennakti VUGD reģistrē gadījumus, kad kļūdaini nostrādā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, VUGD aicina iedzīvotājus neatstāt bez ievērības atskanošo trauksmes signālu par ugunsgrēka izcelšanos un savu iespēju robežās pārliecināties par iespējamo apdraudējumu, kā arī ar mājokļa iemītniekiem pārrunāt rīcību ugunsgrēka gadījumā.

Esiet atbildīgi par savu un līdzcilvēku drošību un uzturiet brīvus evakuācijas ceļus, neaizšķērsojiet evakuācijas izejas ar priekšmetiem un materiāliem, kā arī neaprīkojiet evakuācijas izejas vai izejas uz kāpņu telpām ar slēdzenēm, kas ierobežo to atvēršanu no telpas iekšpuses. Savukārt konstatējot aizdegšanos vai citu apdraudēju, nekavējoties ir jāevakuējas no dzīvojamās mājas, atceroties, ka ugunsgrēka gadījumā aizliegts izmantot liftu.

VUGD atgādina, ka ja izcēlies ugunsgrēks vai radies cits apdraudējums un nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112!