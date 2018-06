Eksperts skaidro: pieci populārākie veidi, kā tūristi tiek apkrāpti ārzemēs

Ikviens no mums brīvdienās vēlas atpūsties un tās pavadīt mierīgā gaisotnē. Taču atslābinoties, ceļotāji Eiropā paliek neuzmanīgi un nereti kļūst par dažādu krāpnieku upuriem. Ceļojumu eksperti piedāvā apskatīt biežāk sastopamos krāpniecības veidus un laikus tos atpazīt, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām ceļojuma laikā.

Sabojājies taksometra skaitītājs

Šis ir viens no populārākajiem veidiem, kā taksometri apkrāpj pasažierus un īpaši bieži tas notiek lidostu un vilciena staciju tuvumā. Īsi pēc iekāpšanas taksometrā, autovadītājs informē, ka skaitītājs ir sabojājies un galamērķī pieprasa neadekvātu samaksu par braucienu. No tā var izvairīties pārliecinoties, ka skaitītājs tiešām nedarbojas, vai arī pavisam vienkārši – jau sākotnēji vienojoties par brauciena izmaksām. Gadījumā, ja taksometra vadītājs apgalvo, ka bez skaitītāja esot lētāk un nav ar mieru to ieslēgt – izvēlies citu taksometru.

Bezmaksas rokassprādzes vai ziedi

Šo krāpniecības metodi ir iespējams sastapt jebkurā Eiropas valstī. Tūristam pienāk klāt draudzīgs vīrietis vai sieviete un piedāvā bezmaksas rokassprādzi, ziedus vai kādu citu priekšmetu. Kad persona piekrīt to pieņemt, krāpnieks pieprasa naudu un gadījumā, ja tūrists atsakās naudu dot, sarīko lielu traci. Nekādā gadījumā nepieņemiet neko, kas tiek dāvāts, it kā par brīvu, ja vien tam tiešām ir pamatos iemesls. Citādā gadījumā – laipni atsakieties un dodieties tālāk.

Aviobiļešu virspārdošana

Vairums aviokompāniju peļņas palielināšanas nolūkos nodarbojas ar biļešu virspārdošanu. Ņemot vērā, ka cilvēki regulāri apzināti vai neapzināti nokavē savus lidojumus, aviokompānijas pārdod par 10% vairāk biļešu nekā patieso vietu skaitu lidmašīnā. Šī iemesla dēļ ir pasažieri, kas tiek atstāti aiz durvīm gadījumā, ja uz reisu ierodas visi, kas ir iegādājušies biļeti.

Būtiskākā krāpniecības daļa ir tā, ka tiek pārdotas neesošas aviobiļetes. Taču tai seko dažādu ēdienu, biļešu vai cita veida kuponu piedāvāšana kā kompensācija par neiekāpšanu lidmašīnā. Eiropas Savienības likumdošana paredz, ka gadījumā, ja pasažieris cieš no biļešu virspārdošanas, tam pienākas līdz pat 600EUR liela kompensācija un nodrošināta vieta citā avioreisā. No šīs krāpniecības ir iespējams izvairīties, zinot savas tiesības un pieprasot to, kas jums kā pasažierim pienākas, skaidro “Skycop” izpilddirektors Marjus Stonkus.

Draudzīgie bankomātu palīdzības sniedzēji

Kamēr jūs izmantojat bankomātu, tiek piedāvātas dažādas pieejas krāpnieciskai palīdzībai. Bieži vien krāpnieki piedāvā tulkot tekstu, kas ir redzams uz ekrāna vai palīdzēt citās darbībās. Taču patiesībā “palīgi” mēģina skenēt jūsu karti ar RFID karšu skeneri un ieraudzīt, kādu PIN kodu jūs ievadiet bankomātā, lai vēlāk varētu iztukšot jūsu kontu. No tā var izvairīties vienmēr aizsedzot ciparu paneli, kurā jāievada PIN kods, kā arī vienmēr pārliecinoties, ka neviens neskatās uz jums, kamēr atrodaties pie bankomāta.

Viltoti Wi-Fi savienojumi

Mūsdienās piekļūt publiskajam Wi-Fi var būt pat ļoti grūti. Atvērtie tīkli ir retums, tādēļ cilvēki vienmēr ir priecīgi tādus atrodot. Taču realitātē hakeri ar nodomu izveido šāda veida atvērtos tīklus publiskajās vietās, kurās uzturās daudz tūristu. Tādā veidā tie aplūko visus cilvēka pieejamos datus, kad tas ir pieslēdzies attiecīgajam Wi-Fi savienojumam. Ja jūs atrodaties, piemēram, viesnīcā, restorānā, lidostā vai kādā citā publiskā vietā no šādām problēmām jūs varat izvairīties jautājot personālam, kurš ir oficiālais interneta savienojums, nevis ļauties vilinājumam pieslēdzoties bezmaksas savienojumam un pakļaujot sevi krāpniecības riskam.

