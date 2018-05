Internetā iepērkamies salīdzinoši maz

Mazumtirdzniecība aprīlī turpināja augt, taču temps kļuva lēnāks. Pārdošanas apjomi palielinājās par 3.1% (kalendāri izlīdzināti dati), salīdzinot ar pērno aprīli. Tas ir lēnākais pieauguma temps pēdējā gada laikā. Lēnāk auga gan pārtikas, gan nepārtikas preču, gan arī auto degvielas tirdzniecība.





Pārtikas pusē kāpumu nodrošināja aizvien straujais pieaugums specializēto pārtikas/dzērienu veikalu pārdošanas apjomos, kas, visdrīzāk, lielākoties ir alkohola tirdzniecības veikalu nopelns pierobežā. Nepārtikas preču pusē savukārt aizvien labu pieaugumu uzrādīja mājsaimniecības piederumu tirdzniecība, precīzāk metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība, kas liecina par to, ka iedzīvotāji turpina labiekārtot savus mājokļus. Visstraujākais pieaugums bija vērojams sporta preču un spēļu pārdošanas apjomos, kas atgriezās pie izaugsmes pēc divu mēnešu pārtraukuma. Šīs preču grupas sniegumu, domājams, uzlaboja aprīlim neierasti siltais laiks. Tomēr citu nepārtikas preču tirdzniecība auga lēnāk vai pat samazinājās. Septīto mēnesi pēc kārtas saruka pārdošanas apjomi pa pastu/ interneta veikalos.





Pēc statistikas datiem mazumtirdzniecība pa pastu vai interneta veikalos veido vien aptuveni 3% no kopējā mazumtirdzniecības apgrozījuma jeb nepilnus 20 miljonus eiro. Patiesais cipars droši vien ir nedaudz lielāks, jo pie interneta veikaliem statistikā neparādās tie mazumtirgotāji, kam preču tirgošana internetā nav pamatdarbības veids. Statistikai garām paslīd arī tie pirkumi, kas veikti no ārvalstu interneta veikaliem.







Aptuveni 70% iedzīvotāju (pēc Centrālās statistikas pārvaldes aptaujas), kas iepērkas internetā, pirkumus gan veic Latvijas interneta veikalos. Līdz ar to interneta pirkumu īpatsvars kopējā mazumtirdzniecībā, visticamāk, ir kaut kur ap 5%, kamēr pasaulē kopumā tie ir nedaudz vairāk nekā 10%.







Pārtika, kuru internetā iegādājas retāk nekā nepārtikas preces, Latvijā veido gana lielu daļu no kopējās mazumtirdzniecības, kas, iespējams, izskaidro to, ka atpaliekam no pasaules radītājiem. Tomēr daļa atbildes noteikti slēpjas arī piedāvājumā, kā arī sabiedrības (ne)gatavībā preces iegādāties ārpus tradicionālo veikalu robežām.







Vien aptuveni trešā daļa iedzīvotāju pērn iepriekšējo trīs mēnešu laikā bija veikuši pirkumu internetā. Lai interneta pārdošanas apjomi atsāktu mērķtiecīgi augt ir nepieciešamas pārmaiņas, kas pamazām notiek, bet vēl nepieciešams laiks.





Lai gan aprīlī pārdošanas apjomu pieaugums mazliet noplaka, nākamajos mēnešos pieaugums, visticamāk, atkal paātrināsies. Aptaujas rāda, ka maijā ir uzlabojies gan mazumtirgotāju, gan iedzīvotāju noskaņojums, kas kopā ar darba samaksas pieaugumu (minimālās algas kāpums, darbaspēka nodokļu samazinājums u.c.), veicinās pieprasījumu pēc dažādām precēm un attiecīgi apgrozījuma kāpumu veikalos.