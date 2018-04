Bieži vien tiek vispārīgi runāts par ātru vai lēnu internetu, bet ne vienmēr ir skaidrs, kāds ātrums ar to domāts. Tikmēr “Eiropa 2020” stratēģijā noteikts, ka 2020. gadā ikvienam Eiropas Savienības iedzīvotājam jābūt piekļuvei internetam ar ātrumu 30 megabiti sekundē, bet pusei mājsaimniecību jābūt pieejamam vismaz 100 megabiti sekundē ātram internetam.



Turpinājumā aplūkosim, kā mēra interneta ātrumu, kādām ikdienišķām darbībām atbilst dažādi ātrumi un kā izvēlēties mājsaimniecībai piemērotāko pieslēgumu.

Interneta ātrums apzīmē datu daudzumu, kādu iespējams saņemt vai nosūtīt vienā sekundē. To nosaka gan datu augšupielādei, gan lejupielādei. Lejupielādes ātrums ir būtisks informācijas saņemšanai savā datorā no datortīkla, piemēram, lasot ziņas vai straumējot mūziku. Turpretī augšupielādes ātrums ir svarīgs datu nosūtīšanai no sava datora, piemēram, sūtot e-pastus vai veicot videozvanus. Atkarībā no interneta pieslēguma veida (optiskais, DSL, mobilais) šīm tehnoloģijām var atšķirties arī tehniskie rādītāji, un pieslēgums var būt gan simetrisks, gan ar atšķirīgu augšupielādes un lejupielādes ātrumu.

Izvēloties interneta pakalpojuma sniedzēju, klienti vērtē piedāvātā interneta ātrumu konkrētajā adresē, un pastāv maldīgs uzskats – jo lielāks ātrums, jo labāks internets, tomēr tas nav tik viennozīmīgi. Svarīgāk, lai interneta tīkls būtu stabils un strādātu bez aizturēm un pauzēm. Tā, piemēram, interaktīvās televīzijas darbībai pietiek vien ar 10 Mbit/s, lai straumētu saturu, taču šim signālam ir jābūt nevainojamam. Tāpat mājsaimniecībā, kurā internetu ik dienas izmanto liela ģimene ar dažādu ierīču klāstu, nepieciešamais datu pārraides ātrums atšķirsies no interneta ātruma vienam lietotājam, kas to patērē vienkāršām darbībām.

20 Mbit/s - atbalsta pamata darbības

Šāds interneta ātrums ir pietiekams tādu ikdienišķu tiešsaistes darbību veikšanai kā vienkāršu mājaslapu un e-pastu apskate, augstas izšķirtspējas jeb HD video skatīšanās un TV straumēšana. Pieslēgts vienai ierīcei, savienojums teicami pildīs savas funkcijas, taču jau ar vairākām ierīcēm tīklā datu pārraide var aizņemt salīdzinoši ilgāku laiku. Tāpat, veicot dažādas darbības vienlaikus, piemēram, lejupielādējot informāciju un spēlējot tiešsaistes datorspēles, savienojumā var rasties aizture. Attiecīgi ātrums būs piemērots interneta lietotājam ar nelielām prasībām.

50 Mbit/s - pietiekams ātrums un iespējas

Ar šādu ātrumu dažādu tiešsaistes darbību veikšana aizņems mazāk laika. Tas nodrošina ātru datu lejupielādi un būs piemērots vismaz divām vienlaicīgi pieslēgtām ierīcēm. Interneta ātrums ļauj vienlaikus veikt dažādas tiešsaistes darbības, neveicot liela apjoma lejupielādes: skatīties HD video vai straumēt TV, spēlēt tiešsaistes datorspēles, veikt ātrus videozvanus bez aizturēm. Ar vairāk nekā divām iekārtām pie intensīvas tīkla noslodzes savienojums var darboties ar pauzēm un tā ātrums palēnināties. Šis ātrums būs atbilstošs interneta lietotājam ar vidējām prasībām.

100 Mbit/s – teicams ātrums vairākām ierīcēm

Interneta ātrums būs pietiekams, lai reizē veiktu visdažādākās tiešsaistes darbības vairāk nekā divās ierīcēs. Šāds ātrums ļauj vairākiem lietotājiem vienlaicīgi darboties internetā bez savienojuma aizturēm – straumēt mūziku un video, skatīties interaktīvo televīziju, veidot grafiskos dizainus, spēlēt datorspēles u.c. Attiecīgi ātrums ir piemērots ģimenēm un mājokļiem ar daudziem interneta lietotājiem un virkni ierīču.

250 + Mbit/s - neierobežotas tiešsaistes iespējas

Šis interneta ātrums būs piemērots lietotājiem, kuri vēlas lejupielādēt vai augšupielādēt lielus datu apjomus, piemēram, Blu Ray formāta filmas (40-50 GB), īsā laikā. Apvienojumā ar jaudīgu datoru šāds interneta ātrums ir īpaši piemērots video montāžas darbiem, kā arī dažādiem inovatīviem video formātiem (2k, 4k, 8k) un nākotnes tehnoloģijām, kādas šobrīd Latvijas tirgū vēl nav tik izplatītas. Ātrums paver visplašākās tiešsaistes iespējas daudziem lietotājiem ar vairākām ierīcēm vienlaikus.

Tāpat jāņem vērā, ka interneta kvalitāti bez operatora nodrošinātā ātruma var ietekmēt arī virkne citu faktoru. Svarīgi, kādu datu pārraides ātrumu nodrošina pats tiešsaistes resurss, kur tas atrodas, Latvijā vai ārzemēs, un cik daudz lietotāju to vienlaikus izmanto. Tāpat savienojuma kvalitāti var ietekmēt tādi faktori kā rūtera novietojums telpā un Wi-Fi signāla stiprums, frekvenču un kanālu pārslodze, ko var veicināt aktīva tuvo frekvenču Wi-Fi izmantošana kaimiņu mājokļos, ierīču tehniskā specifikācija un drošības apsvērumi.

Elektronisko sakaru nozares politikas plāns paredz laikā līdz 2020. gadam uzlabot publiskā elektronisko sakaru tīkla pārklājumu Latvijā un attiecīgi arī iedzīvotāju iespējas piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumiem. Saskaņā ar valdības plāniem internetam jābūt pieejamam 81% mājsaimniecību Latvijā un ir jāuzlabo iedzīvotāju piekļuve ātram internetam. Tostarp pusei mājsaimniecību jābūt iespējai pieslēgt internetu ar ātrumu vismaz 100 Mbit/s.