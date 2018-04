Kampaņā “Uzzini. Izproti. Pajautā VID.” skaidro nodokļu reformas aktualitātes

Jau pērnā gada nogalē un šī gada pirmajos mēnešos VID regulāri rīkoja bezmaksas seminārus grāmatvežiem, uzņēmumu finansistiem, saimnieciskās darbības veicējiem un citiem interesentiem, kuros skaidroja, kā piemērot nodokļu reformas ietvaros mainītās tiesību aktu normas. Kopumā notikuši 118 semināri, kuru laikā informēti vairāk nekā septiņi tūkstoši cilvēku.



Nereti cilvēkiem grūti vērtēt nodokļu reformu kā kompleksu pasākumu kopumu, kas jāskata kontekstā ar dažādiem pabalstiem un atvieglojumiem, kuri konkrētajai personai jau pienākas. Šī gada pirmajos mēnešos VID jau ir saņēmis vairākus simtus jautājumu gan no uzņēmējiem un darba ņēmējiem, gan arī grāmatvežiem un nozares ekspertiem. Galvenokārt tie ir saistīti ar diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu, iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmēm, reverso pievienotās vērtības nodokli un uzņēmumu ienākuma nodokli.

“No 2018.gada Latvijā sākusi darboties jaunā nodokļu reforma, kas lielai daļai Latvijas iedzīvotāju ir palielinājusi ienākumu līmeni. Kā jau visām pārmaiņām, arī nodokļu reformas gadījumā ir nepieciešams laiks, lai cilvēki tai pielāgotos un labāk to izprastu. Mūsu uzdevums šajā situācijā ir pēc iespējas saprotamāk un operatīvāk sniegt sabiedrībai skaidrojumus par to, kā šīs izmaiņas reālajā dzīvē ietekmēs cilvēku personīgos ienākumus un nodokļu maksājumus, lai vēlāk nerastos nepatīkami pārsteigumi,” atzīst VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja Dace Pelēkā.

Tāpēc, turpinot uzsākto, VID apkopojis un izvērtējis visus līdz šim saņemtos jautājumus. Kampaņas ietvaros medijos tiks publicēti skaidrojoši materiāli par dažādām praktiskām dzīves situācijām, tādejādi kliedējot radušās neskaidrības. Tās laikā iedzīvotājus arī aicinās uzdot sev interesējošos jautājumus VID ekspertiem un daudz aktīvāk sekot līdzi informācijai, kas pieejama Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

“Mēs vēlamies iedrošināt sabiedrību uzdot visus neskaidros jautājumus gan VID nodokļu speciālistiem, gan saviem darba devējiem. Tajā pat laikā aicinām cilvēkus arī ikdienā lietot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), kas, gluži kā nodokļu “internetbanka”, vienmēr ir pa rokai un nodrošina iespēju sekot līdzi aktuālajai informācijai par savu nodokļu maksātāja statusu un samaksātajiem nodokļiem,” saka D.Pelēkā.

VID informatīvā kampaņa turpināsies visu aprīli. Tās laikā uzmanība tiks koncentrēta uz dažādu praktisku situāciju skaidrojumiem, piedāvājot iedzīvotājiem atbildes un iespējamos risinājumus, kā arī aicinot būt aktīviem un pašiem izzināt nodokļu izmaiņu ietekmi.