Latvijas Pasts jau tradicionāli aicina sociālo tīklu lietotājus apsveikt mammas, bez maksas nosūtot īpašas svētku pastkartes

Tuvojoties 14.maijam, kad šogad Latvijā tiek atzīmēta Mātes diena, Latvijas Pasts jau tradicionāli aicina ikvienu sociālā tīkla Facebook vai Twitter lietotāju ar īpašu pastkarti bez maksas apsveikt savu mammu, vecmāmiņu, krustmāti, sievu vai draudzeni. Visas interneta vietnē www.nosutipastkarti.lv precīzi aizpildītās pastkartes Latvijas Pasts piegādās norādītajā adresē Latvijas teritorijas robežās.





Lai nosūtītu svētku pastkarti, no šodienas, 2017.gada 24.aprīļa, Facebook un Twitter lietotājiem no sava konta jāreģistrējas interneta vietnē www.nosutipastkarti.lv. Izvēlei tiek piedāvātas trīs atšķirīga dizaina pastkartes, un, izvēloties kādu no tām nosūtīšanai, precīzi jāaizpilda norādītie lauki – saņēmējas vārds, uzvārds un adrese. Pareizi aizpildītās apsveikuma pastkartes Latvijas Pasts bez maksas nogādās norādītajā adresē Latvijas teritorijā.





Katrs Facebook un Twitter lietotājs akcijas ietvaros var nosūtīt trīs bezmaksas pastkartes. Tā kā atsaucība Latvijas Pasta organizētajām pastkaršu sūtīšanas akcijām ir ļoti liela, precīzu tās noslēguma laiku patlaban nav iespējams prognozēt, taču visi Facebook un Twitter lietotāji par to tiks informēti savlaicīgi.





Mātes dienas pastkaršu sūtīšanas akcija, kas šogad notiks jau septīto reizi, ir pirmā no Latvijas Pasta iedibinātajām sociālo tīklu akcijām un tiek rīkota kopš 2011.gada. Pirmajā pastkaršu sūtīšanas akcijā Mātes dienā 2011.gadā piedalījās 4867 Twitter lietotāji, aizpildot gandrīz 6500 pastkaršu. 2016.gadā tika nosūtīti jau 30 000 pastkaršu.





Aplūko pastkaršu dizainu un nosūti pastkarti mammai www.nosutipastkarti.lv