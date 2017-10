Māksla nav tikai naudas pelnīšana!

lze Kalvāne ir gleznotāja un ilustrācijas dizainere, kas iedvesmu un sižetus mākslas darbiem smeļas savā iztēlē. Studējusi ilustrācijas dizainu Ņujorkas vizuālās mākslas skolā, piedalījusies vairākās laikmetīgās mākslas izstādēs Latvijā, ASV, Nīderlandē, Spānijā, Krievijā un Baltkrievijā, kā arī Latvijā radījusi ilustrācijas pieaugušo un bērnu grāmatām. Ilze Kalvāne ar panākumiem piedalījusies mākslas konkursos daudzviet pasaulē, tostarp par darbu “Maza mīlestība” ieguvusi prēmiju Ainas Mucenieces Viroterapijas fonda rīkotajā mākslas darbu konkursā, kas organizēts onkoloģisko pacientu atbalstam.

Lielāko uzplaukumu piedzīvo Latvijā

Esmu dzimusi Daugavpilī, studējusi žurnālistiku un komunikācijas zinātni Latvijas Universitātē, pēc tam emigrēju uz ASV, kur nodzīvoju vairāk nekā deviņus gadus. Šodien par savām mājām atkal saucu Latviju, taču ārzemēs gūtā pieredze ļauj palūkoties uz notikumiem un cilvēkiem Latvijā no neordināra skatu punkta.

Lai gan ļoti daudz ceļoju, manas mājas ir Latvija. Dzīves pieredze ASV ir sniegusi nozīmīgu ieguldījumu manas mākslas attīstībā. Tur esmu apguvusi ilustrācijas dizainu un bērnu grāmatu ilustrēšanas prasmes Ņujorkas Vizuālās mākslas skolā, taču lielāko uzplaukumu kā māksliniece esmu piedzīvojusi pēc atgriešanās Latvijā. Tieši šeit sāku vairāk piedalīties mākslas izstādēs un pievērsos grāmatu ilustrēšanai, jo dzīve dzimtajā zemē iedvesmoja savu mākslu izmantot dažādiem mērķiem - ne tikai piedāvāt mākslas cienītājiem ceļojumu uz savas iztēles spilgto tēlu un krāsu pasauli, bet arī pievērst uzmanību dažādiem pasaulē un sabiedrībā nozīmīgiem procesiem un notikumiem.

Ar mākslu var mainīt pasauli

Ceļojot pa dažādām pasaules valstīm, esmu novērojusi, ka mākslinieki, piedaloties vizuālās mākslas izstādēs, savu talantu izmanto ne vien peļņas gūšanai, bet arī labdarībai un sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanai. Mākslinieki sadodas rokās, lai sniegtu palīdzību tiem, kam tā nepieciešama visvairāk, lai atbalstītu un vairotu labas idejas, vērstos pret pasaulē pastāvošo ļaunumu, lai atbalstītu savus jaunākos kolēģus, lai padarītu pasauli labāku. Māksla nenozīmē tikai peļņas gūšanu, tai ir augstāka garīga rakstura vērtība, jo pasaule un dzīve pati par sevi ir māksla. Viss, kas pieder mūsu pasaulei, ir māksla, sākot no mazākajiem pavasara asniem līdz visaugstākajiem zinātnes sasniegumiem. Ar mākslu var cīnīties pret problēmām un padarīt pasauli labāku. Arī Latvijā māksliniekiem ir dažādas iespējas piedalīties izstādēs, taču visbiežāk šīm iespējām ir komerciāla nokrāsa. Latvijai vairāk nepieciešami tādi mākslas projekti, kas padarītu mūsu valsti labāku un stiprāku, saliedētu sabiedrību, risinātu aktuālas problēmas, uzdotu jautājumus un saņemtu atbildes. Ar šādiem mākslas projektiem mēs varam nest Latvijas vārdu pasaulē. Priecājos, ka pie mums jau ir atsevišķi mākslas projekti, kas aicina māksliniekus sadoties rokās, lai padarītu līdzcilvēku dzīvi gaišāku, tāpēc aicinu māksliniekus piedalīties Ainas Mucenieces Viroterapijas fonda rīkotajā mākslas darbu konkursā, kurā joprojām var pieteikties.

Latvijā pietrūkst smaidu

Man māksla ir dzīves jēga un aicinājums, kurā meklēju dziļāku vērtību. Tā ir komunikācija pašai ar sevi, pasauli, citiem pasaules iemītniekiem un notikumiem. Es negleznoju dabas skatus vai portretus. Darbi top, smeļoties sižetus un tēlus savas neparastās iztēles pasaulē, tādejādi ļaujot tajā ielūkoties arī citiem. Kāpēc gan radīt mākslas darbus? Lai tikai redzētu tos prestižās izstādēs, bet savu vārdu lasītu masu medijos? Ar to ir par maz! Ar mākslas starpniecību vēlos dāvināt pozitīvas emocijas, jo Latvijā pietrūkst smaidu. Ja es ar savu naivisma gleznu spēju izvilināt kaut vienu smaidu, manas mākslas sūtība ir attaisnota.

Māksla var veidot arī politiku

Mana māksla ir labestīga un naivisma pilna, taču, kopumā raugoties, var teikt, ka māksla var kalpot dažādiem mērķiem. Reizēm tieši mākslinieki var izdarīt spiedienu uz ietekmīgiem politiķiem un viņu lēmumiem. Piemēram, šodien ASV tiek organizēts mākslas projekts, kura mērķis ir ar mākslas palīdzību pievērst uzmanību pagājušā gada prezidenta vēlēšanām, to rezultātam, sekām un iespējamajiem risinājumiem. Mākslinieki projektam iesniedza ļoti spēcīgus darbus - lielākoties karikatūras. Es šajā projektā piedalos ar ezotēriska rakstura darbu, kurā attēlots aizkosts ābols, no kura birst sēklas. Arī negatīvs mākslas darbs var būt spēcīgs politiskais ierocis un nozīmīga informatīvā kara sastāvdaļa.

Nesen piedalījos arī starptautiskā izstādē Krievijā, Sanktpēterburgas Starptautiskās mākslas nedēļas ietvaros ar gleznu "Maza mīlestība" – tas bija apzināti, jo ar savu naivo mākslu vēlos nest pasaulē mieru. Mans darbs ieguva 3. vietu avangardiskās mākslas konkursa kategorijā “Naivā māksla”.

Saglabāt sevī iekšējo bērnu

Mūsdienu pasaulē ir daudz negatīvisma – ziņās, sabiedrībā un citur. Tāpēc es aicinu nepazaudēt iekšējo bērnu, kas mīt katrā no mums, tas dos spēku paraudzīties uz lietām pozitīvi. Tā, kā tikai bērni to prot! Viena no lietām, ko noteikti vēlos uzsvērt, – māksla spēj dziedēt! Šajā pasaulē ir divi valdošie spēki – māksla un mīlestība! Un es savos darbos apvienoju abas šīs lietas. Arī labestībai un sirds dāsnumam piemīt milzīgs spēks, tāpēc aicinu citus māksliniekus vairāk pievērsties patiesai labdarībai un izmantot savu talantu augstākiem mērķiem, vairāk dot, un tad Latvija smaidīs. Mana māksla ir mans devums Latvijai. Pirms vairākiem gadiem, atgriežoties Latvijā, meklēju atbildes uz jautājumiem: "Ko es varētu darīt Latvijā? Ko Latvija man varētu dot?" Klauvēju pie ļoti daudzām durvīm, bet tās visas vērās ciet. Atvērās tikai vienas durvis - tās, kuras uzzīmēju pati, meklējot atbildes jau uz pavisam citu jautājumu: "Ko es varētu dot Latvijai?"