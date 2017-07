Notāri atklāj, vai māņticība ietekmē lēmumus nekustamo īpašumu darījumos?

Ir jomas, kurās ļoti svarīgi pieņemt pareizus lēmumus, jo no tā atkarīga paša un ģimenes nākotne. Viena no iespējām – svarīgus notikumus īstenot konkrētos datumos. Vismaz 300 pāru par savu kāzu dienu izvēlējās 2017. gada 7. jūliju, ciparu kombinācijai 07.07.17. piedēvējot “laimīgo skaitļu” nozīmi. Notāri atklāj Latvijas iedzīvotāju paradumus juridisku jautājumu risināšanā un to, kas šajā rīcībā dominē – loģika vai numeroloģija.

“Prāts piespēlē argumentus par un pret attiecībā uz jebkuru dzīves situāciju. Varētu domāt, ka arī, piemēram, ģimenes pirmā mājokļa vai zemes iegāde mājas celtniecībai kādā no šiem datumiem uzrāda interesantas tendences. Tomēr nē. Notāru pieredze, kas balstīta uzklausīto cilvēku dzīves stāstu analīzē, liecina, ka nekustamo īpašumu darījumos numeroloģija, maģija u.tml. aspekti neietekmē cilvēku lēmumus un tie parasti ir ļoti pragmatiski,” pauž Sandra Stīpniece, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja.

Notāri dienā vidēji uzklausa 1748 dzīves stāstus, un lielākā daļa jeb 85% no tiem ir saistīti ar nekustamā īpašuma jautājumiem – tā iegādi, pilnvarotās personas izvēli, mantošanu, pieņemšanu dāvinājumā u.tml.

“Cilvēku dzīves stāstos netrūkst dramatisma un romāna cienīgu kaislību, taču notāru pieredze ļauj secināt, ka juridisku dokumentu sagatavošanas posmā tā dēvēto īpašo datumu nav. Reizēm cilvēki vēlas pieteikt vizīti kādā konkrētā datumā, piemēram, ģimenes locekļa dzimšanas dienā vai gada beigās, taču tie ir izņēmumi. Cilvēki pavisam pragmatiski plāno juridiskās palīdzības saņemšanu, savlaicīgi piesakot vizīti pie notāra,” stāsta S. Stīpniece.

Tā, piemēram, piektdien, 2017. gada 7. jūlijā, notāri Latvijā veica 2443 darbības, tai skaitā nosūtīja zemesgrāmatai 441 lūgumu par īpašumtiesību nostiprināšanu, sagatavoja 137 pilnvaras, 43 mantošanas apliecības, 13 dāvinājuma un četrus laulības līgumus un taisīja 11 testamentus. Savukārt citā piektdienā – 2017. gada 30. jūnijā – tika veiktas 2479 notariālās darbības, tai skaitā 480 lūgumi zemesgrāmatai, 143 pilnvaras un 50 mantošanas apliecības, 16 dāvinājuma un pieci laulības līgumi, kā arī taisīti 12 testamenti. S. Stīpniece lēš, ka arī datums, kas veido kombināciju 17.07.17. nekādas izteiktas tendences nekustamo īpašumu darījumos nenesīs.

“No vienas puses, lēmuma pieņemšanā par īpašuma iegādi nereti emociju netrūkst, no otras puses – juridisku dokumentu saturs ir bezkaislīgs. Tāpēc īpašumtiesību jautājumos jāņem vērā gan materiālie aspekti, funkcionalitāte un racionālie argumenti, gan arī emocijas iepretī izteiktākai emociju dominantei ģimenes tiesību jomā, piemēram, izvēloties kāzu svinību dienu. Darījumos galvenais ir paļāvība uz veselo saprātu, gudrību un pieredzi , nevis numeroloģija un māņticība,” uzsver S. Stīpniece.