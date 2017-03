Pilsoņu izpausmes divi portāli - "Mana Balss" vai "Latvija.lv" - atšķirība ir juridiskās sekās

Pilsoņu viedokļu izpausmes vietne "Mana Balss" ir laba, tā rosina aktivitātes. Bet pēdējā laikā ir ticis atteikts virzīt skatīšanai Saeimā vairākus "Mana Balss" aktuālus ierosinājumus.



Saeima savā Kārtības rullī ( 131.3pants - Kolektīvais iesniegums) noteikusi - ja tiek savākti 10 tūkst. parakstu kādai no ierosmēm, šo kolektīvo iesniegumu var iesniegt Saeimas prezidijam. Prezidijs atsaka virzību, ja konstatē neatbilstības, vai nodod izskatīšanai Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai, kura lemj par tālāko virzību. (Komisijā 12 deputāti, sēdes vada Vitālijs Orlovs), Komisija vērtē.

Iesnieguma virzību var atteikt, neraugoties uz parakstu skaitu.

Pilsoņi ir neizpratnē, jo nezina - ka eksistē arī oficiālais valsts portāls www latvija lv, kura sadaļā "Parakstu vākšana" (kreisā pusē zaļā kvadrātā, otrais no augšas) parakstītās iniciatīvas (likumprojekti) ir juridiski saistošas, tās nevar neskatīt Saeima. Ja Saeima nepieņem pilsoņu parakstītu likumprojektu, tad seko tautas nobalsošana (referendums).

Pašlaik valsts portālā ( tiešais links www.latvija.lv/pv ) ir divas iniciatīvas - 1) atcelt 2012. gada grozījumus, kas ierobežo pilsoņu iespēju iesniegt likumprojektus Saeimā; 2) ierosināt 12. Saeimas atlaišanu un jaunas vēlēšanas.

Lai apstiprinātu parakstītāja identitāti, autorizēties abos portālos var caur internetbanku. Parakstītāju vārdi "Manas Balss" iniciatīvām ir redzami publiski (tas daudzus attur), bet valsts portālā vārdi netiek publiskoti, anonimitāti sargā likums.

Būtiskā atšķirība ir tajā, ka "Mana Balss" ir privāta iniciatīva, kura nav saistoša valsts iestādēm un Saeimai, bet valsts portālā "Latvija.lv" notiek oficiālā lietvedība starp pilsoņiem un valsti, kurai ir juridiskas sekas.

P.S. Pilnvērtīgi izmantot iesniegumu traucē arī parakstu juridiska nianse - "Mana Balss" iniciatīvu parakstīšanā piedalās no 16 gadu vecuma, bet Latvijā balsstiesīgie ir no 18 gadiem. Līdzīgi balsstiesības no 18 gadu vecuma ir arī citās Eiropas valstīs.