Pirmie secinājumi par to, kas būtu noderējis, organizējot meklēšanu Liepājā

Policija ļoti nopietni izvērtē un analizē visu ar Ivana Berladina meklēšanu saistīto informāciju, struktūrvienību sadarbību un informācijas apmaiņu, lai gūtu atbildes uz jautājumu – vai bija iespējams kaut ko izdarīt labāk, ātrāk, pareizāk? Vienlaikus tiek vērtēts arī pieejamais materiāli tehniskais nodrošinājums plašu meklēšanas pasākumu laikā.

Jau 12. jūlijā notikušajā preses konferencē, kas tika sasaukta pēc bērna mirstīgo atlieku atrašanas Dubeņu pagastā, Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis uzsvēra, cik svarīgi ir izanalizēt katras struktūrvienības, katra darbinieka padarīto, kopējo sadarbību un savstarpējo informācijas apmaiņu tik vērienīgā meklēšanas operācijā.

Diemžēl pēdējo gadu pieredze liecina, ka aizvien biežāk valstī notiek situācijas, kur nepieciešams veikt plašus meklēšanas pasākumus, iesaistot arī brīvprātīgos. Tādos gadījumos tikpat svarīgs, kā darba organizācija, pieejamā profesionālu ekspertu piesaistīšana, ir arī par policijas materiāli tehniskais nodrošinājums, vai arī par iespējām nepieciešamo tehniku vai aprīkojumu piesaistīt no sadarbības partneriem vai brīvprātīgajiem, kā tas, piemēram, bija pēdējā meklēšanas dienā, kad policija lūdza atsaukties tos, kuriem ir kvadricikli vai cita tehnika, ko iespējams izmantot ātrai meža pārmeklēšanai.

Valsts policijas priekšnieks preses konferencē, runājot par plašo, 10 dienu ilgušo bērna meklēšanu, uzsvēra: “Man nav šodien šaubu par to, ka Valsts policija, Liepājas iecirknis veica visas šīs meklēšanas darbības atbilstoši tai informācijai, kas viņiem bija pieejama tajā brīdī.” Viņš arī atzina, ka attiecībā uz izmeklēšanas gaitu, piemēroto taktiku, kas balstīta uz konkrētām liecībām, viņam šaubu nav, – tika izdarīts viss, ko tajā brīdī varēja darīt, un beigās bērns tika atrasts, bet par vēlu.

Kopējā situācijas analīze prasīs zināmu laiku, jo analizējamo darbību un datu apjoms ir milzīgs. Šķiet, pirmo reizi Latvijā meklēšanas pasākumos iesaistījās tik vērienīgs cilvēku skaits, kā arī informācijas apjoms, ko sabiedrība sniedza pārbaudei policijai, bija ārkārtīgi plašs.



Valsts policija aicināja cilvēkus dalīties ar visu viņiem zināmo informāciju, kas varētu būt saistīta ar bērna pazušanas apstākļiem un saņēma milzum daudz zvanu uz norādītajiem tālruņiem un informāciju vai videofailus, kas tika sūtīta uz īpaši izveidoto e-pastu puikaliepaja@iem.gov.lv .



Uzsāktās dienesta pārbaudes laikā Iekšējās kontroles birojs sadarbībā ar Galvenās Kārtības policijas pārvaldes darbiniekiem vērtēs visu ienākušo informāciju, tās apriti un sadarbību ar citām struktūrām. Šobrīd identificēts viens gadījums, kad kāda amatpersona, pieņemot informāciju par iespējamo bērna atrašanās vietu iepriekšējā dienā, ko it kā esot apgalvojis cits cilvēks, nenodeva to tālāk meklēšanas grupai, tādējādi rupji pārkāpjot sava darba instrukcijas, neveicot normatīvos aktos paredzētās darbības. Par šo ir uzsākta disciplinārlieta, amatpersona ir atstādināta no dienesta pienākumu pildīšanas un informācija nodota arī Iekšējās drošības birojam.

Vienlaikus I. Ķuzis uzdevis izanalizēt arī materiāli tehnisko nodrošinājumu vai tā trūkumu, kas bija būtiski darba organizēšanai. Tomēr jau šobrīd ir skaidrs, ka šajā sadaļā noteikti būs vairākas tiešām būtiskas lietas, kā, piemēram, - mobilais štābs, pieejami pārvietojami printeri, alternatīvas strāvas padeves vietā, kur nav pieejama elektrība, apgaismojums, tāfele, interneta sakaru nodrošinājums un daudzas citas praktiskas lietas, kas šādās situācijās ir ļoti būtiskas. Kaut vai pārvietojamo tualešu pieejamība vietās, kur daudz brīvprātīgo pārmeklē kādu rajonu, vai šo cilvēku nodrošināšana ar dzeramo ūdeni.

“No katras šādas ļoti sāpīgas situācijas mums ir jāspēj gūt mācība, lai nākotnē nekas tamlīdzīgs vairs neatkārtotos. Un pat ja, nedod Dievs, tās atkārtojas, lai mēs esam labāk sagatavoti tikt ar tām galā pēc iespējas efektīvāk,” uzsver Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis.