VAS “Latvijas dzelzceļš”: cīņa ar vilcienu ir bezjēdzīga un nelīdzvērtīga

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību tam, ka cīņa ar vilcienu ir bezjēdzīga un nelīdzvērtīga, VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) šodien uzsāk sociālu kampaņu par drošu dzelzceļa šķērsošanu un rīcību dzelzceļa tuvumā. Tās ietvaros LDz atgādina drošas dzelzceļa šķērsošanas noteikumus un uzsver, ka dzelzceļu drīkst šķērsot tikai tam paredzētajās vietās, ievērojot drošības principus un pārliecinoties, ka netuvojas vilciens.

Pateicoties LDz īstenotajām satiksmes drošības kampaņām, desmit gadu laikā dzelzceļa negadījumu statistika ir samazinājusies. Taču joprojām, neievērojot vai ignorējot drošības noteikumus, ik gadu iet bojā vai tiek ievainoti vairāki desmiti cilvēku. Šī gada pirmajos piecos mēnešos Latvijā uz dzelzceļa jau notikuši 10 negadījumi, kuros bojā gājuši septiņi cilvēki, bet traumēti - trīs. Tikmēr pērn Latvijā kopumā reģistrēti 30 negadījumi dzelzceļa satiksmē, kuros cieta 32 cilvēki - no tiem 23 gāja bojā.





LDz prezidents Edvīns Bērziņš: “Neraugoties uz to, ka statistika kopumā uzlabojas, diemžēl dzelzceļa negadījumi joprojām notiek - galvenokārt cilvēku neuzmanības, pārdrošas, bezatbildīgas rīcības un drošības noteikumu neievērošanas dēļ. Šī gada kampaņā aicinām ikvienu atcerēties, ka cīņa ar vilcienu nav un nevar būt līdzvērtīga — vilciens ir daudzreiz smagāks un ātrāks par jums, un tā manevrēšanas spējas ir ļoti ierobežotas. Tāpēc, izskrienot vai izbraucot priekšā vilcienam, cīņa ir zaudēta. Turklāt tajā zaudētāji ir vairāki – ne tikai bojāgājušais, bet arī vilciena mašīnists, kuram citu cilvēku neuzmanība vai pārgalvība liek netieši nogalināt savu līdzcilvēku un sadzīvot ar šo faktu visu turpmāko dzīvi.”

Vilciena sastāvs nespēj nobremzēt vai apstāties tik ātri kā auto, kā arī nevar apbraukt šķērsli, tādēļ, lai izvairītos no sadursmes, vilciena mašīnists ir spiests strauji bremzēt, tomēr ne vienmēr iespējams to sekmīgi izdarīt. Pērn vilciena mašīnisti bijuši spiesti strauji bremzēt 96 reizes un no negadījuma tas ļāva izvairīties 66 gadījumos. Jāatzīmē, ka kravas vilciena svars var sasniegt 6 000 tonnu, bet pasažieru vilciena – ap 1 000 tonnu. Vilciena ātrums ir 80 - 120 km/h, bet bremzēšanas ceļš – no 200 m līdz pat 1 km, kas nozīmē, ka visbiežāk vilciena un cilvēka vai auto sadursmes sekas ir traģiskas un letālas.





LDz drošības kampaņu īsteno sadarbībā ar “Valsts policiju” un AS “Pasažieru vilciens”.